NISU JE PREPOZNALI DOK NIJE POČELA DA PJEVA! Pjevačica šokirala publiku

Lana Del Rej je prije nekoliko godina opčinila svijet talentom i izgledom

Pjevačica Lana Del Rej, nakon vrtoglavog uspjeha debitantskog albuma "Born to die" i numere "Young and beautiful" za film "Veliki Getsbi", postala je jedna od najomiljenijih pjevačica širom svijeta. Uslijedili su albumi "Ultraviolence", "Lust for life", koncerti, snimanje spotova, a prije 2 godine i naprasno povlačenje sa scene.