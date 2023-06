Nakon četiri godine otkrio ISTINU o napuštanju grupe Legende - Ivan Milinković otkrio u kakvim je odnosima

Kao bomba 2019. godine u junu odjeknula je vijest da je Ivan Milinković nakon 30 godina napustio grupu Legende, a tek sada je otkrio u kakvim je odnosima ostao s kolegama.

Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel

Nekadašnji frontmen grupe "Legende" Ivan Milinković karijeru je gradio isključivo na talentu i dobrim pjesmama, a jednom prilikom je otkrio i priču o svojoj zabranjenoj ljubavi, koju je majka udala za drugog, a on je opjevao u pesmi. Nakon napuštanja grupe odlučio da nastavi samostalnu karijeru, a Zoran Dašić zabranio mu je da izvodi pjesme grupe Legende čiji je on autor.

Nakon četiri godine, pjevač Ivan Milinković otkrio je u kakvim je zaista odnosima sa bivšim kolegama iz benda. Ivan je priznao da je u kontaktu samo sa jednim članom, ali nije želio da otkrije njegovo ime i dodao da je normalno da ljudi imaju svoj stav nakon svega.

"Mogu da budem iskren, nismo u kontaktu više. Jesam samo sa jednim članom koji me povremeno pozove i čujemo se. Ljudi na kraju imaju svoje stavove, ali normalno je to kada poslije toliko godina napraviš takav rez. Nisam želeo da pravim neku lošu atmosferu, što bi ljudi rekli 'zlu krv', ali je trideset godina rada veliki period", rekao je Ivan i dodao:

Izvor: Youtube / Ivan Milinković

"To je zaista jedna velika karijera, preko 2.800 koncerata ovde i u inostranstvu, punih 59. Sava Centara, to su velike brojke i vrlo referentne. Normalno je da svako ima svoj stav, ne kažem da se ljuti, ali dobro. Oni idu dalje, imaju jako lepe numere. Trideset godina je jedan radni vijek i ja ne bi boravio tu tolike godine da mi nije bilo lijepo".

Muzičar je otkrio takođe i da mu je bila potrebna promjena, zato se odlučio na taj korak: "Ja sam želio nešto da promjenim i htio sam da vidim gdje mi publika više vjeruje, bar oni koji me prate. Obično onaj koji ti nalazi manu stalno, ne da ti da zarđaš, to je dobro jer možeš da radiš na sebi i da se ne uspavaš. Onda možeš da napreduješ na profesionalnom nivou makar po milimetar, da svoj rekord obaram, u tom smislu je to bio moj imperativ kada sam to uradio. To sam želio da uradim i idemo dalje", izjavio je on za "Grand".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

(MONDO)