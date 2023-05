Kćerka Ace Lukasa radi kao šminkerka na Grand televiziji

Aca Lukas ima četvoro djece, Miljanu, Lazara, Andreja i Viktoriju, a njegova najstarija ćerka je veoma uspješna i ne eksponira se u javnosti.

Proslavljeni folker Aca Lukas sa bivšom suprugom Sonjom Vuksanović ima kćerkicu Viktoriju, ali sem nje ima još troje djece i to dva sina i jednu ćerku. Andrej, Lazar i Miljana su deca koju je Lukas dobio pre braka sa Sonjom.

I svi su potpuno nepoterećeni očevom slavom i ne vole preterano da se ekponiraju u medijima. Ćerka Miljana, koja je i najstarija, zaposlena je kao šminkerka na "Grand" televiziji, dok je stariji sin Lazar takođe radio na "Grandu" kao vozač.

Miljana je snimljena isped studija gde se snimaju "Zvezde Granda" kako neobavezno razgovara sa prijateljem, a mnogi su komentarisali da veoma podsjeća na poznatog oca, pogotovu kada su pokreti tijela u pitanju.

Aca je veoma ponosan na svu svoju djecu, a poslednjih godina se i zbližio sa njima, iako je, kako je jednom prilikom priznao, nije bio prisutan kad su bili mali u njihovom životu - "Iskreno, jeste mi teško što nisam tokom njihovog odrastanja bio uz njih. Nisam bio tu kada im je to bilo potrebno i to me danas strašno pogađa i boli. Nekada, kada prođu određene godine, shvatiš koliko si zapravo i u čemu sve griješio. Neću da lažem. Troje moje djece nije raslo uz mene i to mogu otvoreno da kažem. Nisam želio da ostanem u braku ako taj brak nije bio dobar, čak ni po cijenu djece", priznao je jednom pevač.

Miljana se krajem maja 2018. godine porodila, a folker je postao djeda jedne djevojčice. Lukas je ćerkI kupio stan na Karaburbi, kako je sama željela - "Kupio sam im stan na Karaburmi. To je moj mali doprinos za njih dvoje, oni su divan mlad bračni par, a ja kao otac naravno da ću im pomoći ako imam mogućnosti. Ja ću se truditi da im olakšam život koliko mogu. Koji roditelj ne bi uradio isto što i ja?! Podarili su mi unuku Minju, ona je čarobna, ne mogu da vam opišem taj osjećaj. Nemam mnogo vremena da budem s njima, ali kad god stignem, ja ih posjetim", rekao je svojevremeno pevač.

