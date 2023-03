"MOŽDA LIJEPO PJEVA, ALI..."! Aca Lukas o srpskom predstavniku na Evroviziji

Aca Lukas nije birao riječi kada je trebalo da opiše festival na koji Srbija šalje pjevača Luka Bleka.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevač Luka Ivanović poznatiji kao Luke Black, predstavljaće Srbiju na Pjesmi Evrovizije. Od trenutka kada je proglašen za pobjednika, društvene mreže bruje od komentara - o nastupu, stihovima pesme i koreografiji.

Od javnih ličnosti koje su komentarisale srpskog predstavnika najglasnija je bila Maja Nikolić koja je prvo izjavila da je Luke Black "Konstraktin rođak", a potom i da je Lukina pesma "satanistička".

Njeno mišljenje, kada je reč o "satanizmu" na Pjesmi Evrovizije, deli i kolega Aca Lukas.Kada su ga novinari pitali da prokomentariše numeru "Samo mi se spava", Lukas je rekao: "Pesma? Odvratna! Sve je odvratno. Svaka čast tom dečku", rekao je Lukas, a potom pitao novinare "Dečko je, je l'?! Recimo.

"Mislim... Sva sreća pa ih šaljemo na Evroviziju jer je to festival za takve stvari. To nije muzika definitivno. To su satanistički, sodomski odvratni performansi, ne znam šta drugo. Mislim, možda on dečko i lepo peva, ja to nisam čuo, jer on spava zapravo", rekao je Lukas, iako je prošle godine i sam učestvovao na ovoj manifestaciji. Ovako je izgledao njegov nastu

