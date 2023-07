Izjava VUKA KOSTIĆA digla BURU U REGIONU: Postavio bih BERLINSKI ZID između nas i Hrvata, da se više ne sretnemo

Poznati srpski glumac Vuk Kostić je u intervjuu za "Sputnik" podigao buru u regionu svojim šovinističkim izjavama prema Hrvatskoj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznati srpski glumac Vuk Kostić dao je intervju za ruski "Sputnjik" nakon čega je nastala lavina komentara na cijelom Balkanu. On je izjavio da bi Srbija trebalo da postavi "Berlinski zid" između svoje teritorije i Hrvatske.

"Ja bih stavio Berlinski zid između nas da ne možemo više nikada da se sretnemo, mislim da ne bi dolazilo do tih strašnih nesrerća. Ni na pijaci, ne može, pošto krompir? Jesi Srbin? Ne može. Jednom kada se u našim narodima dese velike nesreće i zločini, tipa Jasenovac, od tog momenta više ne razgovaramo. Mi smo najviše krivi koji smo kao uvijek bili, hajde da svi Sloveni žive zajedno. Mi uvijek hoćemo da se igramo, Hrvati kažu skloni se, a mi kao da se družimo. Ne možete kad stalno buše loptu. Mene to jako pogađa, ja se saosećam sa žrtvama, to je najprljaviji rat u zadnjih ne znam koliko vijekova, to je bio opšti haos", rekao je Vuk Kostić.

Zbog ove izjave, podignuta je temperatura u cijelom regionu. Uglavnom dominiraju negativni komentari zbog sramnih izjava poznatog glumca.

Kakav je ovo bolid ...pic.twitter.com/539HX8Blzk — Joe S. (@RocktheCasbah10)July 27, 2023

(MONDO)