Ispovijest Breninog bivšem momka: Voljela ga je prije Bobe, pričalo se da mu je kupila kafić

Jedna od najvećih zvijezdi bivše Juge, Lepa Brena već godinama je u srećnom braku s bivšim teniserom Slobodanom Bobom Živojinovićem, a evo koga je voljela prije njega.

Iz ljubavi sa Bobom Živojinovićem, Lepa Brena je rodila dva sina, Stefan i Viktor koji su takođe poznati javnosti. I dok se zna da je Boba prije Brene volio Zoricu Nakić s kojom ima sina Filipa Živojinovića, pjevačici je to bio prvi brak i mnogi misle da je to jedina njena ljubav. Međutim, ona je prije braka voljela jednog poznatog Srbina.

Prije nego što je upoznala Bobu, bila je u ljubavi s Mirkom Krlićem, bivšim poslanikom i bivšim predsjednikom skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje. On je sam nedugo nakon raskida ispričao da se njihova veza odvijala u prvoj polovini osamdesetih, kada je Brena već bila velika zvijezda, a on didžej u rodnom Zrenjaninu.

Priča se da je Brena u jeku ljubavi s Krlićem otpjevala hit "Miki, Mićo", koji je bio posvećen upravo njemu. Znajući za nju i Mirka, pjevač i kompozitor Zoran Vasilić napisao je spomenutu pjesmu i predložio Breni da je čuje. Na prvo slušanje bila je oduševljena ritmom i tekstom, pa je bez razmišljanja odlučila da je otpjeva. Pjesma, čiji stihovi glase "Hej, Miki, Miki moj, imaš lepo telo, super ti je stas, zbog tebe ću, Mićo, izgubiti glas", brzo je postala omiljena među publikom i sluša se i danas, iako nije uspjela s njom da predstavlja Jugoslaviju na Evroviziji kako je planirala.

I poslije toga, Brenina i Mirkova ljubav je cvjetala i trajala. Mirko je, pored ugostiteljstva i novinarstva, povremeno bio u muzičkim vodama, a jednom prilikom je govorio o detaljima ljubavi s pjevačicom.

"Tačno je da je Lepa Brena duže vreme bila moja djevojka i da smo se voljeli. Ali, sada je to već prošlost i mi smo sada samo dobri prijatelji. O onome što priča zrenjaninska čaršija, da je trebala da se uda za mene i da je, tako reći, sve već bilo gotovo - mogu reći da je sve to mašta i nečije lijepe želje... Ja mogu da izjavim da je, poslije našeg zabavljanja, Brena za mene bila i ostala veliki prijatelj", rekao je on tada i otkrio kako su se upoznali.

"Brenu sam upoznao kada je prvi put nastupala u Zrenjaninu. To je bilo prije nekoliko godina, kada je kao još neafirmisana pjevačica pevala u hotelu Vojvodina. Svidjeli smo se jedno drugom na prvi pogled. I počeli smo da se zabavljamo. Ja sam tada radio kao disk-džokej u Domu mladosti, a kasnije dole u baru. Brena je u našem gradu pevala u dva maha po nekoliko mjeseci, a viđali smo se i kasnije kada je otišla iz Zrenjanina".

"Dok je ovde gostovala, rijetko je prošao koji dan, a da nismo bili zajedno. Za to vrijeme ja sam je dobro upoznao i mogu reći da je njen svakodnevni život potpuno odudarao od njene uloge pjevačice i zabavljačice u lokalu. Na radnom mjestu, ona je do kraja bila profesionalac, a posle toga - sasvim obična, moralna žena, uz to, za svoje godine, i veoma inteligentna. Znala je šta hoće", rekao je tada Mirko.

"Kada je bila slobodna, mi smo najrađe odlazili kod mojih ili kod njenih prijatelja. Bile su to kućne posjete i na tim sedeljkama smo o svemu i svačemu ćaskali. Na estradnoj sceni, Brena je imala druge preokupacije. Nastojala je da bude pravi profesionalac - da što bolje otpjeva neku pjesmu, da to bude prava vrijednost. Ona je uživala u svom poslu. Nekima su smetali oni njeni neuobičajeni efekti, pa i ono jahanje gostiju, ali - to je bila samo sporedna, propratna igra", izjavio je Mirko tada za "Yugopapir" i "Sabor".

"Raduje me svaki njen uspjeh, jer ja najbolje znam odakle je počela i dokle se uzdigla. Sve to dokazuje da smo i dalje ostali veliki prijatelji. Brena mi nije kupila kafić. Nikada neću zaboraviti kako je umjela da bude tužna kada je ostajala sama u hotelskoj sobi. Kad sam odlazio da je posjetim, često sam je zaticao uplakanu. Teško je podnosila usamljenost, jer majka i otac su joj bili u Brčkom, a ona ovde sama", ispričao je on tada i dodao:

"Događalo se da je i po čitav sat plakala bez prestanka. I kada bih vidio da ne može da se smiri, govorio sam joj: 'Breno, spremi se, putujemo za Brčko' Na brzinu bi se spremila, sjeli bismo u moj crveni Fiat kupe, i za nešto više od sata brze vožnje bili bismo kod njenih u Bosni.

Tek kada bi se našla u roditeljskom domu, Brenino bi se lice ozarilo. Tu bi jedno kraće vrijeme bila sa svojima, a posle bismo se opet vratili u Zrenjanin, gdje je morala da pjeva, jer gosti su dolazili u Vojvodinu najviše zbog nje. I pravo da vam kažem, raduje me što se Brena udaje. Jer, otkako je znam, uvijek je maštala o svojoj porodici. Evo, sada joj se ukazala prilika da taj svoj san i ostvari, da više ne bude sama u hotelskoj sobi, kakvu sam je ja zapamtio. Ja joj od srca čestitam, i ne žalim, a ono vrijeme koje smo proveli zajedno, to je bila naša mladost", ispričao je tada Mirko.

(MONDO)