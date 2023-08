BOBAN RAJOVIĆ JE HTIO DA SE ODREKNE SINA! Pjevačev nasljednik je uspješan fudbaler

Boban Rajović otkrio je zašto je u jednom periodu života želio da se odrekne sina.

Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen

Boban Rajović već 30 godina je u braku sa suprugom Draganom, sa kojom ima troje djece. Anđela i Ivana su prave ljepotice i tatine mezimice, a sin Andrija je tatin ponos i dika. Pjevač nije krio da njegov nasljednik ima i muzički talenat, ali je on ipak izabrao drugačiji put od oca i posvetio se fudbalu.

Mlađi Rajović je ponikao u omladinskom pogonu Crvene zvezde koji je napustio u julu 2019. godine i oprobao se u još nekoliko klubova, Sada gradi karijeru u Danskoj, posvećen je radu na svojim mišićima i jako je popularan na društvenim mrežama.

Kako je Rajović nedavno otkrio, Andrija je imao velikih poteškoća na početku svoje profesionalne karijere, a pjevač je htio javno da ga se odrekne.

"Moj sin Andrija imao je otežavajuću okolnost kada je bavljenje fudbalom u pitanju jer sam mu ja otac. Htio sam da ga se medijski odreknem zbog toga što su mnogi mislili da karijeru gradi preko mog imena. Nekoliko puta me je molio da ne dolazim na utakmice da ga bodrim kako njegovi saigrači ne bi pogrešno protumačili moj dolazak. Odem da kupim kartu kako bih došao na utakmicu, a on krene da me moli da se ne pojavim. Htio sam da ispoštujem njegove odluke i svaki put bih ga poslušao", priznao je Boban.

Andrija često privlači pažnju korisnika društvenih mreža isklesanim tijelom i za njega kažu da je isti otac.

(MONDO)