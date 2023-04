Folker šokirao: "Vodio sam ljubav na fudbalskom terenu, žena se zamalo nije razvela od mene"

Boban Rajović priznao da se tokom karijere pokajao samo zbog priznanja da je vodio ljubav na terenu

Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ

Boban Rajović (51), koji je već tri decenije u braku sa suprugom Draganom, otkrio je da je najviše trzavica u braku imao zbog "svog jezika". Rajović je priznao da se jednom prilikom zamalo nije razveo kada je otkrio da je imao se*s na fudbalskom terenu.

"U životu se najviše kajem zbog ove izjave: 'Najčudnije mjesto na kojem sam vodio ljubav s djevojkom bio je fudbalski teren, na ivici šesnaesterca. Dva puta po 45 minuta, bez produžetaka'. Sada, u ovim godinama, kada sam postao zreliji, kažem sebi: "Pa nisi morao baš to da objelodaniš, Rajoviću, mogao si baš i da sačuvaš za sebe'. To je bio jedan od top tri razloga da se razvedem od žene. Kada je taj naslov pročitala, nastao je haos. Od nekih naslova u novinama pocrvenim, pokrijem se ušima, ali sve je to šou-biznis, meni je nekad neki tekst što izađe o meni simpatičan, ali opet zaboravim da imam i ozbiljnu odraslu djecu kod kuće, koja ne vole to da pročitaju, i onda mi bude žao", rekao je Boban, pa otkrio kako je njegova žena reagovala na njegove prevare, kao i kako je uspjela da sačuva njihov brak:

"Moja žena je u potpuno drugom svijetu i svaka joj čast šta je sve izdržala pored mene. Ona je svjesna sebe, gospođa, i mnoge stvari mi je prećutala, iako je uvijek znala kada zgriješim. Dragana je neko ko bježi od javnosti, nije u tom fazonu. Naravno, mnogo me podržava i voli, ali ne želi da se javno eksponira, kao ni moja djeca".

Rajović je nedavno postao deda, ali, kako i sam kaže, što je stariji, to se djevojke više lijepe za njega.

"Lijepe žene mi kažu da sam simpatični deda. Što se tiče izreke: 'Bez starca nema udarca', u potpuno bih se složio s tim, samo što bih poentirao da sam ja oženjen čovjek. Mislim da djevojke koje su malo mlađe vole iskusnije, starije muškarce. Ipak, da ponovim, ja sam oženjen čovjek i nijedna žena me, u tom smislu, ne zanima, osim moje supruge".

(MONDO, Republika)