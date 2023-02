Boban Rajović šokirao otkrio - Imao ogromne DUGOVE, vozio TAKSI u Danskoj!

Boban Rajović prije nego što je postao poznat vodi je "normalan" život daleko od kamera, a čak je i dva puta završio iza rešetaka.

Život Bobana Rajovića nije uvijek bio bajkovit i njegov put do zvijezda bio je trnovit, a on ne krije da je bilo dana kada su on i njegova porodica bili na rubu egzistencije. Boban je do 16. godine je živio u Danskoj, gdje je boravio zajedno sa braćom i sreću prvo tražio radeći po restoranima brze hrane. Onda se oprobao kao taksista, a njegova muzička karijera počela je iznenada, spletom niza okolnosti.

Iako je kao dijete volio da igra fudbal u čemu je bio veoma uspješan, njega je život naveo na sasvim drugi put - muziku i estradu. Kada je odlučio da krene u muzičke vode 1999. godine, Boban je u Kopenhagenu vozio taksi. Poslom taksiste se bavio šest godina tokom kojih je i sanjario o tome da jednog dana izađe na binu, pjeva i bude popularan. Raspitao se koliko košta snimanje albuma i koliko koštaju pjesme u Beogradu. Iako je to za njega bio znatan iznos, on se ipak usudio da se otisne u muzičke vode. Imao je mnogo krahova i uspona, finansijskih problema, ali je sa svim uspio da se izbori.

Na svojim počecima često je spavao i u autu jer nije imao gdje da spava. Rekao je da se uvijek ponašao kao da je "pun kao brod", a ustvari finansijski nikad teže nije stajao. Imao je svoj cilj i težio da ga ostvari.

Rajović je priznao da je u jednom periodu bio na ivici finansijske egzistencije - "Imao sam mnogo teških trenutaka. Smatram da je možda ta 2003. godina bila presudna. Tada mi je i najviše bila uzdrmana porodica. Dvije male ćerke, a sin je imao samo dvije godine... Dok sam ja bio u Beogradu, oni su živjeli u Danskoj. Izdešavalo se svašta na privatnom planu, ostalo se i bez novčanih sredstava, imao sam ogromne dugove i taj period između 2003. i 2007. mi je bio najteži. Poslije toga sam snimio pjesmu 'Usne boje vina' i 'pokrenuo se"', ispričao je pjevač.

Godine 2007. snimio je svoj prvi mega hit "Usne boje vina" i postigao vrtoglavu popularnost, a kada se govori o najskuplim pjesmama na estradi, upravo ova Bobanova uzima se kao primjer. Boban često govori o teškim trenucima iza sebe i ne krije da se dva puta našao iza rešetaka.

"Bilo je raznih problema kod mene i to je neka ljudska karma. Imao sam teških trenutaka, ali sada kad sam zreliji, ne stidim se nijedne sekunde svog života. Imao sam nekih pubertetskih nestašluka, tako da sam bio iza brave jedno dva puta, ali i to je za ljude. Mnogi kažu ko nije bio u zatvoru, nije probao nešto pravo u životu. Mada, taj moj boravak u zatvoru je bio nešto sasvim bezopasno i glupo. U svakom slučaju to me je opametilo i osnažilo", ispričao je on i dodao: "Nelson Mendela je bio u zatvoru pa je omiljen u svijetu".

"Što se mene tiče, prvi put sam u zatvoru bio zbog utaje poreza, a drugi put zbog pokušaja ubistva", zaprepastio je Boban sve u studiju u "Ami Dži" šou, a onda dodao da je istina ipak drugačija - "Kada si mlad i odeš u neku sređenu državu ne možeš tek tako da ignorišeš zakone. U zatvoru sam bio zbog saobraćajnih prekršaja. U jednoj sređenoj državi ideš u zatvor zbog nekoliko saobraćajnih prekršaja, prolaska kroz crveno svjetlo i svađanja sa policajcem koji te je zaustavio. Iskren da budem, volio bih da idem u taj zatvor, o kom vam pričam, bar jednom godišnje pošto je tamo kao da si na odmoru. To je otvoreni zatvor, možeš da izađeš kad god hoćeš", objasnio je Rajović svoje mladalačko iskustvo sa policijom.

Priznaje da bi najradije, da može, izbrisao neke detalje iz svoje prošlosti, kao i da se trudi da djecu vaspita da budu pošteni, vrijedni ljudi - "Djecu vaspitavam u skroz suprotom smijeru. To je bila neka moja brzopletost i neki trenuci u mladosti. Sve troje moje djece su daleko od toga, oni su sportisti i ne vraćamo se na te teme", kaže Rajović, čija djeca ne vole javni svijet. Njegova ćerka Anđela završava univerzitet u Americi, Ivana u Danskoj, a sin Andrija igra fudbal i bio je u Crvenoj zvezdi.

