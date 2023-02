Teške optužbe na Kebin račun: "Rekao je da se uradi DNK analiza, pokušao je da izbjegne alimentaciju"

Ljiljana Jevremović iznijela šokantne optužbe na račun Dragana Kojića Kebe

Osim ćerke Nataše i sina Igora, Dragan Kojić Keba ima i vanbračnu ćerku Inu koju nikada nije priznao. Pjevač iz veze s tekstopiscem Ljiljanom Jevremovićima vanbračnu ćerku Inu, koju navodno nikada nije upoznao niti želio da je vidi, kako su pisali mediji.

Ljiljana je godinama pokušavala da dokaže da je folker otac njene ćerke, a sada je iznijela skandalozne tvrdnje na njegov račun, tvrdeći da je Keba tražio da se uradi DNK analiza, jer je bio ubijeđen da je Ljiljanina ćerka zapravo ćerka pokojnog Rođe Raičevića s kojim je svojevremeno radila.

"Iz ove perspektive će nekome izgledati smiješno, ali je zapravo morbidno. Keba je pominjao razne muškarce, on je bio opsesivno ljubomoran dok smo bili u vezi, jer je mislio da ga varam. Kad je pomenuo da bi trebalo da se iskopa Rođa i da se uradi DNK analiza ja sam bila u šoki. Rekla sam sudiji da Keba, što se mene tiče, može da uradi DNK testove svim muškarcima u Srbiji uzrasta od 18 do 50 godina. Ja se ne bojim toga, ali će to gospodin morati da plati samo tako", rekla je Jevremovićka i dodala:

"Mislim da je sudija tada rekla 'pa, zašto vi prvo ne uradite test, pa ćemo onda dalje raditi ako vi niste otac'".

Parnica koju je protiv bivšeg ljubavnika Kebe Jevremovićeva povela 9. juna 1999. godine, kako bi dokazala da je on otac njene ćerke, trajala je 16 godina, pošto je folker na sve moguće i nemoguće načine pokušavao da izbjegne svoje obaveze. On je čak 12 puta odbio da ide na DNK analizu, a zbog odugovlačenja procesa, Ljiljana je državu Srbiju tužila sudu u Strazburu! Na kraju, sud je na osnovu Rh faktora i krvne grupe presudio da je Kojić otac djevojčice Ine i naložio mu da plaća mjesečnu alimentaciju od 270 evra, koja je potom smanjena na 210, jer je tuženi dostavio dokaze o zaradi koja, barem na papiru, nije visoka.

Tu, međutim, nije bio kraj - Ljiljana je tužila Kebu za zaostale alimentacije, dok je on tvrdio da je sve isplatio. I baš kada je spor zbog novca počeo, Keba se razveo, pa je sudu dostavio dokaze da mu je imovina umanjena, te da mjesečno zarađuje svega 15.000 dinara!

