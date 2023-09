Najpoznatija hrvatska navijačica NAPADNUTA U GRČKOJ! Nepoznata žena nasrnula na Ivanu Knol

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knol napadnuta je u lokalu u Grčkoj!

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knol doživjela je neprijatnost na ljetovanju u Grčkoj, kada ju je jedna žena napala u lokalu. Povod za to je, kako ona kaže, ni manje ni više nego to što je partner dotične odmjeravao lijepu Hrvaticu. O svim detaljima obavjestila je svoje pratioce na Instagramu.

"Juče uveče sam napadnuta od strane nepoznate žene četrdesetih godina dok sam pila piće s prijateljima, misleći da mi ne treba obezbjeđenje u ovoj lijepoj, bezbjednoj zemlji. Razlog zašto me je napala je zato što je njen partner gledao u mene kada sam ulazila u bar. Ona me je sama čekala tri sata u kafiću dok ne završim i napala me. Ja je nisam čak ni primjetila u baru", napisala je Hrvatica na Instagramu i dodala:

"Srećom, moja dva prijatelja su je uhvatila i držala dalje od mene. Bila je toliko luda da je govorila da će da me 'ubije'. Dobra stvar je da je policija došla posle sat vremena i priveli su je. Ne pišem ovo da bih vam ispričala priču, već da vas pitam, žene, šta je s vama?", napisala je Ivana.

"Kako možete da budete toliko zle i ljubomorne? Kako ne razumijete da je negde uvijek neka žena koja je ljepša, mlađa, privlačnija, pametnija, moćnija, uspješnija od druge? Što pre prihvatite to, postaćete srećnije i bogatije verzije sebe, bićete kompletne, a ne ljubomorne. Ne cijenite sebe na osnovu muškarca, zato što su oni tu samo da vam daju snagu ili glavobolju, to zavisi od vašeg izbora. Ali nisu tu da vas vrijednuju", napisala je ona.

