Karleuša ga nazvala ŽIVOTNOM GREŠKOM, Duško Tošić šokirao objavom!

Duško Tošić je na svom Instagramu podijelio citat, a mnogi misle da je upućen Jeleni Karleuši koja ga je nedavno nazvala "životnom greškom".

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Jelena Karleuša nedavno je za jedan domaći medij ogolila dušu o svom privatnom životu, ali i braku sa fudbalerom Duškom Tošićem kojeg je nazvala životnom greškom.

Pjevačica je pokrenula lavinu reakcija izjavama o odnosu sa fudbalerom, a sada je stigao i Duškov odgovor! On se oglasio na društvenoj mreži Instagram citatom Ive Andrića, ubrzo nakon što su objavljene pjevačicine riječi.

"Jadan je onaj koji mora nekoga da ponizi da bi sebe uzdigao", piše u objavi bivšeg fudbalera.

Izvor: Printskrin, Instagram/duskotosic

Ovako je Jelena govorila o Dušku:

"Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vrijeme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pjesma 'Minut' na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojala, učinilo me je ovako jakom", rekla je Karleuša za Story.

