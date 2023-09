DUŠKO TOŠIĆ JE MOJA ŽIVOTNA GREŠKA! Karleuša progovorila o bivšem mužu

Jelena Karleuša nazvala Duška Tošića životnom greškom!

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MN Press

Jelena Karleuša u posljednje vrijeme nije mnogo u medijima govorila o privatnom životu i odnosu sa suprugom Duškom Tošićem. Sa njim je u braku dobila kćerke Atinu i Niku koje su njen čitav svijet, a vijest o razvodu slavnog para iznenadila je mnoge.

Jelena je u intervjuu za "Story" rekla da je majka Divna, koja je preminula od karcinoma, njena živa rana koja ne zacjeljuje, a fudbalera je nazvala životnom greškom.

"Majka je moja živa rana koja ne zacjeljuje. Samo sam se naučila da živim s tim", rekla je JK.

Izvor: Instagram/karleusastar

"Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vrijeme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pjesma 'Minut' na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojala, učinilo me je ovako jakom", rekla je Karleuša za taj magazin. Jelena je ranije Duška nazvala samo "dijelom svog života", ali je sada otišla korak dalje.

Pogledajte kako je Jelena izgledala na promociji svog albuma!

Priznala je da je u prethodne četiri godine prošla kroz sito i rešeto, ali kaže i da je rad na zahtjevnim projektima pomogao da prevaziđe sve poteškoće.

"U mom životu je oduvijek bilo mnogo bola. To što sam ja za javnost i za život jaka žena, ne znači da me udarci ne bole. I životni i ljubavni, samo ja znam da trpim i da stegnem zube pa javnost misli da je normalno da se ja napadam, linčujem, izlažem pritisku, da mi se krše ljudska i ženska prava. Malo ko me i doživljava kao nježnu ženu i majku, više sam kao neki vanzemaljac u ovom našem društvu", rekla je JK.

Jelena Karleuša

"Nažalost, mene je život toliko osnažio udarcima, toliko sam se borila i privatno i poslovno da ja za drugačiji način funkcionisanja, sem za klinč, gard i borbu, ne znam. Voljela bih da mi ovaj dosadašnji život nije bio tako stresan i bolan, ali takva mi je karma. Nekog bi sve ovo dotuklo, ali sam ja izabrala da nema predaje. Imam samo jedan život i neću da budem žrtva, imam ćerke, hoću da im budem primjer kako se žena bori i pobjeđuje, kako ne da na sebe i kako je jaka i kako se ne miri s porazom. Kao u pjesmi, kada me ovaj grad i ovo društvo udare, ja okrenem i drugi obraz da pokažem da mi ne mogu ništa i da suze pretvaram u dijamante koji nikada ne gube sjaj. Pjesma 'Ja' ima jake autobiografske momente... Poslušajte je pažljivo", - rekla je Karleuša za "Story".

BONUS VIDEO:

"NA OVAJ ILI ONAJ NAČIN, NAPRAVIĆU SVETSKI USPEH" Jelena Karleuša otkrila svoje još NEVIĐENE TALENTE: Mlada sam, tek sam počela

(MONDO/Story)