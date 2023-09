Ovako je govorila Sonja Savić: HOĆU KRATKU, VESELU SMRT, ZA JEDNIM NAJVIŠE ŽALIM

Sonja Savić otvoreno je govorila o svojim uspjesima i neuspjesima u životu.

Izvor: Youtube/printscreen/Oblomov

Ovog 23. septembra navršiće se 15 godina od smrti velike srpske glumice - Sonje Savić. Beograd je pamti ne samo kao glumicu nego i kao ženu, umjetnicu, britkog jezika koja je uvijek otvoreno i iskreno govorila o svemu. Čak i o onome što se nazivaju tabu teme.

Tako je u emisiji "Slučajni partneri" govoreći o svojim uspjesima, i neuspjesima rekla: "Najveći moj uspjeh su moji prijatelji, moj najveći neuspjeh je pojava marketinga u eks Jugoslaviji i u svijetu, a moj ideal je kratka i vesela smrt. Svojim privatnim životom sam platila svoj uspjeh. Non stop plaćam. Ja sam poreski izdržavano lice. Nemam ni moped. Mislim da bi ljudi iz ministarstva mogli da razmisle o razlici između Slađane Milošević i Sonje Savić što se tiče zaslužnih za Beograd.

Isključivo sam voljela visoko obrazovane, kategorijalno imaginativne, podijeljenog jata. Zaista, krug mojih prijatelja koji nosim kao vijenac oko sebe u svojoj samoći, u svom uspjehu, u svom dolasku, u svom odlasku, u svom umoru, u svojim suzama, u oslabljenim nervima… Ja žalim za familijom jer nisam mogla da ostvarim familiju iz određenih razloga. Tako mi je život napisao."

Uvijek je Sonja bila korak ispred svoje generacije. Njeno poimanje društva u kome je stasavala i odsustvo straha da o tome javno govori, izdvajalo ju je od ostalih. Tako je svojevremeno u emisiji "Balkanskom ulicom" govorila o šundu, nametanju lažnih vrijednosti. Na konstataciju da ima onih koji će reći – ma šta me se tiče, treba živjeti svoj život Sonja je rekla:

“Ne tiče vas se? Ne mora da vas se tiče. Ali kada za 7 godina vaša ćerka dođe sa sponzorom 30 godina starijim od sebe u kući, ticaće vas se itekako. Neće ići momci, Bog posljednji sudi. Ovo je bijedna planeta, čim smo rođeni svi smo krivi i pokvareni."

Tada je otvorena rekla i da su joj ljudi zamjerali što razmišlja o smrti. "A vjerujte mi moj ideal je zaista kratka i vesela smrt. Ne umrijeti u ropcu. Nije nimalo težak taj posljednji trenutak. Meni je života dovdje. Imam 42 godine, nisam ostvarila familiju, nisam ostvarila nastavak loze svojoj familiji. Zbog kodeksa časti", rekla je tada Sonja.

I dan danas se pamti njeno potresno svjedočenje o smrti Ivana Ivice Vdovića poznatijeg kao Vd. On je bio jedan od pokretača novog talasa na našim prostorima. Sonja se prisjetila jednom prilikom svog razgovora sa Darkom Rundekom koji se odigrao poslije Ivicine smrti.

"Te 1992. sam srela Darka Rundeka. Tada sam mu rekla da je Ivica umro. Kako je umro? pitao me je Rundek. Nisam mogla da odem na sahranu jer nisam bila obaviještena. Bio je u infektivnoj kesi, kesa je pala… I samo znam da niko nije htio da priđe da podigne kesu. Bacili su ga kao đubre u vatru. Anđeo do kraja, kratko mi je rekao Rundek na to", prisjetila se Sonja Savić.

Sonja Savić rođena je u Čačku 15. septembra 1961. godine. Glumom je počela da se bavi u amaterskim trupama, a debitovala je na filmu „Leptirov oblak“ 1977. godine. Na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, diplomirala je 1982. godine u klasi profesora Minje Dedića zajedno sa: Svetislavom Goncićem, Branimirom Brstinom, Žarkom Lauševićem, Zoranom Cvijanovićem i drugima.

Dobitnica je velikog broja priznanja, među kojima i "Zlatna arena” za najbolju glavnu žensku ulogu u Puli 1984. godine za ulogu u filmu Šećerna vodica, nagrade "Carica Teodora” za najbolju žensku ulogu za film "Živjeti kao sav normalan svijet“ i "Šećerna vodica”. Bila je dobitnica iGran pri nagrade Ćele kula za ulogu u „Šećernoj vodici“ na Filmskim susretima u Nišu, Specijalne nagrade žirija u Veneciji za ulogu pjevačice u filmu "Život je lijep“.

Preminula je 23. septembra 2008. godine.

(MONDO)