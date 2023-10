Tvrdi da je bila Bekamova ljubavnica: Otkrila detalje afere sa Dejvidom, opisala noć kada je VIKTORIJA zvala

Progovorila ljubavnica Dejvida Bekama, opisala sve sočne detalje njihove afere!

Priča o ljubavnici Dejvida Bekama postoji već 20 godina, a sada je Rebeka Los, njegova bivša lična asistentkinja, potvrdila da je sve istina.

Nakon dokumentarca o Dejvidu i Viktoriji Bekam, koji je emitovan na "Netfliksu", svi su se pitali da li je fudbaler zaista imao aferu sa Rebekom. Dejvid i Viktorija su kratko rekli da je period kada je navodna afera trajala bio "najteži za njih", i da je brak jedva opstao, ali nisu jasno rekli da li je zaista bilo "švrljanja" ili su u pitanju bili samo tračevi.

Nekoliko nedjelja kasnije, Rebeka Los je progovorila! Ispričala je kako je sa Bekamom bila u vezi, da mu je bila ljubavnica, i otkrila detalje njihovog odnosa dok je fudbaler igrao za Real Madrid.

"U dokumentarcu, Bekam samo priča 'jadan ja'. Nije preuzeo odgovornost, može da priča šta hoće i jasno mi je da čuva svoju reputaciju, ali sada on ispada žrtva a ja lažov. Sugeriše da je Viktorija ispaštala samo zbog mene", rekla je Rebeka.

Nekadašnja Bekamova ljubavnica sada živi u Norveškoj, udata je i ima dvoje djece. Radi kao medicinska asistentkinja i drži časove joge.

"Ako je već htio da priča o tome, trebalo je da prizna krivicu. Priče su grozne, ali su sve bile tačne", rekla je ona.

Kako je počela afera Rebeke i Bekama? Radila je kao njegova asistentkinja, a paparaci su ih pratili u stopu.

"Jednom smo bili pod opsadom u hotelu, a ja sam ga prošvercovala napolje u gepeku automobila. Vremenom, razvili smo poseban odnos. Ponekad bismo sjedili u restoranu i dodirivali se nogama ispod stola. Nekad bi probao da me uhvati za ruku dok vozim", ispričala je Rebeka.

Noć kada je veza prerasla u se*sualnu odlično pamti.

"Zaveo me je, i rekla sam mu, pa ti možeš da imaš koga hoćeš. A on je meni rekao - nikada ovo nisam radio. Spavala sam s njim i otišla kući, moja majka je znala da se nešto desilo i samo mi je rekla - budi oprezna."

Bekamova ljubavnica ispričala je i jedan "incident" koji se dogodio na rođendanu brazilskog napadača Ronalda.

"Svi smo stigli na žurku, svirao je samba bend iz Brazila, šampanjac je tekao. Dejvida sam vidjela daleko u bašti, kako ćaska sa prelijepom španskom manekenkom. To me je zaboljelo. Odjednom, zvoni mi telefon, i zove me Viktorija Bekam. Rekla sam joj da ne znam gdje je Dejvid, zove ga, on se ne javlja. Rekla mi je - ne spuštaj slušalicu, idi i nađi ga."

Rebeka je počela da traži fudbalera po cijeloj vili, i na kraju na spratu primjećuje njegove tjelohranitelje, ispred vrata spavaće sobe.

"Pokazujem telefon i tiho kažem, Viktorija zove! On izlazi, a kroz vrata vidim tu manekenku kako leži na krevetu. Dajem mu telefon, kažem - zove te žena. On kratko popriča sa njom, vrati mi telefon i vraća se u sobu. Pomislila sam, kakva sam ja budala. Ali držao me je u svojim kandžama..."

Kada su tabloidi saznali za vezu, Rebeka je nije poricala. Ali Dejvid jeste, oglasio se saopštenjem i rekao da je srećno oženjen Viktorijom i da to nijedno "treće lice" ne može da naruši.

Rebeka je sačuvala eksplicitne poruke koje joj je Dejvid slao prije 20 godina, a popularnost je iskoristila da uđe u rijaliti programe. Zbog afere žali.

"Nikada nisam željela da im rasturim porodicu. Afera je bila greška, i žao mi je zbog nje, ali sam dosta i naučila. Sada živim divan život sa suprugom i djecom", zaključila je bivša Bekamova ljubavnica.

