OGLASIO SE SEJO KALAČ NAKON OPTUŽBI: "Sve je u redu, gledam da budem normalan"

Nakon tvrdnji Sonje Jović iz Zagreba da je zbog jezivih prijetnji Sejo Kalač uhapšen, pjevač se oglasio i otkrio svoju stranu priče.

Izvor: YouTube/Grand Production

Vlasnica kafane u kojoj je često boravio pjevač optužila ga je da je često dolazio u kuću koju je otkupila od njega i da joj je prijetio smrću. Sada se oglasio i Sejo Kalač povodom priča da je uhapšen, i iznio svoju stranu priče:

"To nije tačno, ta žena sve izmišlja. Zakačila se žena za mene, hoće da se eksponira, da bude popularna preko mog imena. Ona me uopšte ne interesuje, samo neka me ostavi na miru", istakao je Sejo, a na pitanje čija je kuća koju Sonja pominje da je otkupila od njega zbog dugova, pjevač negira da ju je uopšte sam i prodao.

"Otela je tu moju kuću i ne pušta me. Želim da je se klonim, da me ostavi na miru. Moja bivša žena je prodala tu kuću, ja sam joj potpisao punomoć, ona je to prodala mimo mog znanja", rekao je Kalač i dodao da nikada nikome nije prijetio. "Kakva prijetnja, kakvi bakrači, pusti to. Ja sam samo bio tu ispred kuće i otišao. Nikome nisam prijetio", istakao je Sejo i dodao da više nikoga neće da napada, samo da ga ostave na miru.

"To pričaju loši jezici, nemaju druga posla, pa zovu novinare. Izvukao sam se iz toga, sve je u redu. Zdrav sam, živ sam, ništa mi ne fali. Nikakav porok nemam, ako se popije po koja čašica... Nema više onoga da se pije, a drogirao se nisam nikad u životu, niti sam pušio. Malo ako se pijucne i to je to. Gledam da budem normalan", kazao je pjevač.

(MONDO/Grand)