UHAPŠEN SEJO KALAČ! Vlasnica kafane u Hrvatskoj URNISALA pjevača optužbama

Vlasnica kafane u Hrvatskoj tvrdi da je Sejo Kalač uhapšen: "Prijetio mi je smrću i dolazio na kuću mrtav pijan".

Vlasnica jedne hrvatske kafane, Sonja Jović, tvrdi da je nakon navodnih prijetnji, pjevačSejo Kalač uhapšen, piše "Grand". "Policajac me je zvao i obavijestio da su ga uhapsili. Sad će da se vodi sudski postupak. Da li će mu sud odrediti samo opomenu ili će ga zatvoriti, to nije na meni, neka sudstvo radi svoje", rekla je ona.

Ona je otkrila šta je prethodilo sukobu sa Kalačem, zatim svjedočila o njegovom navodnom sunovratu, gdje je iznijela i jezive optužbe na račun pjevača. Na samom početku, vlasnica je otkrila da je Sejo kod njih u kafani svirao harmoniku, ali da je njihovo povjerenje potpuno prokockao: "Sejo je kod nas svirao harmoniku i u našem lokalu je i propjevao. Mi se znamo četrdeset godina, bili smo dobri sve dok naše povjerenje nije prokockao. Bio je jako bogat, jako slavan ali je došla droga, alkohol, kocka... Orgijalo se tu, bilo je svega i sada je beskućnik", tvrdi ona i otkriva kako je došlo do sukoba sa pjevačem.

Sve je navodno krenulo od pjevačevih dugova, i kada je jedna porodica otkupila njegovu kuću u okolini Zagreba kako bi mu pomogla da vrati novac, i kako njegovu porodicu ne bi izbacili na ulicu. "Prije dvanaest godina je moj muž prodao stan u Beogradu i taj novac mi je dao kako bih ostvarila sebi želju da kupim kuću u Zagrebu ili okolini. Bila sam u potražnji za kućom i to je čuo Sejo Kalač. Inače, on je tada bio dužan nekom pjevaču koji mu je pozajmio 55.000 ili 60.000 evra", navodi ona.

"Znao je da je Sejo pokvaren, zato se tokom pozajmice upisao kao vlasnik njegove kuće i stana, ukoliko mu ne vrati dug. Inače, kuća nije imala građevinsku dozvolu, dobila je dva naloga za rušenje, tako da nije zadovaljavala tu vrijednost koju mu je pozajmio, zbog čega je taj pjevač trebalo da uzme i Sejov stan i kuću", priča vlasnica i dodaje da je Kalač zbog duga završio na sudu sa kolegom, pa je pomoć potražio od jedne porodice iz Zagreba.

"Sejo je došao nama jer je čuo da tražimo da kupimo kuću i molio je da mu pomognemo i spasimo mu stan gdje su mu živjeli bivša žena i dvoje djece. Rekao nam je da njegova kuća u okolini Zagreba nema građevinsku dozvolu, ali ja sam otišla da je pogledam. Pozvala sam njegovu bivšu ženu i razgovarala sa njom. Rekla sam da ću otkupiti kuću i time isplatiti njegov dug, a stana u kom žive ću se odreći. Nije mi interesovao stan, samo kuća. Nisam željela nikog da izbacujem iz stana, a od kuće sam odmah vidjela da mogu da napravim svoju bajku nadomak Zagreba", priča 57-godišnja Zagrepčanka i dodaje da je cijela porodica Kalač bila presrećna zbog toga.

"Prodala nam je kuću, a pjevač kom je dugovao novac ispisao se kao vlasnik nekretnine jer je bio isplaćen sa naše strane. Sejo je bio presrećan, zahvalio nam se, plakao je od sreće, govorio da smo mu spasili stan. Ipak, dvije godine od toga uslijedila je tužba od Seja i tražio je kuću nazad. Tužio je i nas i svoju bivšu ženu jer je ona nama navodno bez njegovog odobrenja prodala kuću. Dugo se vodio postupak i on je izgubio", prisjeća se vlasnica i otkriva kako je došlo do obrta i žestokih prijetnji od strane pevača. Gospođa navodi da je pjevačeva kuća koju je otkupila bila u očajnom stanju i da je u nju uložila preko 250.000 evra.

"Ja sam kuću bukvalno krenula da renoviram iz temelja, predala sam čak i papire za legalizaciju. Inače, to je nekretnina koja je pet godina bila otključana, svako je mogao da uđe, tu su se pravile zabave, bila je puna miševa, da vam ne pričam... Sejo je vidio da sam u tu kuću uložila, da sam sagradila i dvije pomoćne zgrade i da je sve lijepo i da sija. On je zloban jer vidi da je neko u toj kući srećan, a on je ostao bez svega. Imao je stan i u Beogradu, ali je ostao bez svega, sve je prodao kada su krenuli dugovi", priča ona i otkriva kako je prvi put došlo do prijetnji. "Prvo mi je došao u kuću po danu i to se pojavio sa dvojicom muškaraca u dvorištu. Pretrnula sam, ušao je bez pozdrava kao da je to i dalje njegovo. To je bilo klasično zastrašivanje. Došao je bahato, kretao se po kući, ali tada ništa nije ružno govorio", prisjeća se ona i tvrdi da je sljedeći put bilo mnogo gore.

"Sejo je došao taksijem mrtav pijan, urlao je da mu vratim kuću, nazivao me je četničkom k***om, ali je pas bio pušten, pa nije mogao da uđe. Pljunuo je psa i gađao ga flašicom konjaka ili šta je već pio. Ja sam zvala policiju zbog prijetnji i uvreda, ali dok su oni došli, sjeo je u taksi i otišao", priča Zagrepčanka i dodaje da je naredni pokušaj zastrašivanja od strane pjevača bio ove godine u maju. Kaže da je Kalač znao da je suprug od vlasnice u bolnici, a da sin radi u kafani, te da je ona sama, što je iskoristio kao priliku da ponovo navrati i uznemiri je. "Nakon nastupa je došao u deset uveče i ponovo je bio mrtav pijan. Vrijeđao me je, govorio da će me iseliti i da ću sve da mu vratim, ali psi su bili u dvorištu pa nije mogao da uđe. Tog dana je dolazio tri puta, u deset uveče, u četiri ujutru, pa u šest. Poslije toga sam otišla u policiju i prijavila", kaže ona i dodaje da su prijetnje nastavljene samo dva mjeseca kasnije.

U julu ove godine uslijedilo je zastrašivanje, kada se pjevač pojavio ispred njene kuće i kako kaže, urlao. "Po lavežu svojih pasa sam shvatila da se nešto dešava u dvorištu. Izašla sam i samo sam čula riječi 'Ubiću te, sve ću zapaliti, zaklaću te, kur*o četnička'. Odmah sam pozvala policiju, i htjela sam da snimim njegove prijetnje telefonom, ali kako sam izvadila mobilni, tako je prestao. Policija je ubrzo došla, možda pola sata nakon što je on otišao i rekli su mi da podnesem krivičnu prijavu jer su to ozbiljne prijetnje smrću. Tako da sam to uradila", ističe ona i dodaje da je zbog prijetnji smrću navodno Sejo Kalač uhapšen.

"Juče me je policajac zvao i obavijestio da su ga uhapsili. Sad će da se vodi sudski postupak. Da li će mu sud odrediti samo opomenu ili će ga zatvoriti, to nije na meni, neka sudstvo radi svoje", kaže vlasnica za "Grand" i dodaje da Sejo odavno ima problem i da se liječio od poroka. "On je zavisnik od alkohola, droge i kocke. I kad zaradi od nastupa, napije se i onda luduje. Imam kafanu 40 godina i nagledala sam se svega i svačega, tako da znam da su ljudi pod dejstvom alkohola i droge drugi ljudi. Ne znam šta je on u stanju sad da uradi. Ne spavam noćima, na svaki zvuk, lavež pasa se okrećem i gledam ko mi je u dvorištu. Oko mene su napuštene kuće i livada, dovoljno da baci nešto da mi olako zapali sve. Ne znam šta da radim sa njim, ja samo želim mir", tvrdi ona za "Grand".

