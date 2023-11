Pjevač Aerosmita optužen za seksualno zlostavljanje: Stiven Tajler se tereti za napad prije 50 godina

Frontmen benda Aerosmith, pjevač Stiven Tajler (75), optužen je da je seksualno zlostavljao Džin Belino prije 50 godina

Izvor: Profimedia

Stiven Tajler, frontmen legendarnog benda Aerosmith, našao se na meti optužbi za se*sualno uznemiravanje. Protiv njega je podnijeta tužba, a podnela ju je navodna žrtva, Amerikanka Džin Belino (67), koja je imala 17 godina u trenutku napada.

U tužbi podnetoj Vrhovnom sudu u Njujorku, Džin navodi da je pretrpjela "ozbiljnu i trajnu emotivnu bol", ali i navela dva incidenta u kojima je bila žrtva uznemiravanja.

Džin Belino je radila kao manekenka u Njujorku, kada joj je prijatelj ugovorio sastanak sa bendom Aerosmith. Tom prilikom je pjevač narerao Džin da uđe u telefonsku govornicu dok su šetali gradom sa još nekoliko ljudi, gdje ju je "maltretirao i pipao".

Belino navodi da je pokušala da mu se odupre, a da su ostali članovi benda, koji su bili prisutni, "stajali sa strane i smijali se".

Bivša manekenka dalje navodi da su otišli u bar jednog hotela, gdje ju je "pribio uza zid i simulirao se*s". I tu dodaje da se "opirala i čupala ga za kosu, jecala i bila uplašena", nakon čega ju je on zvao da mu se pridruži u hotelskoj sobi, a ona pobjegla.

Belino je u tužbi navela da godinama trpi zbog fizičke i emotivne boli koju je doživjela, kao i da je dug vremenski period osjećala stid.

Tajler je već 7 godina u skladnoj vezi sa 40 godina mlađom Ejmi Preston, koja je bila njegova asistentkinja, a prije nje nije krio da je vodio buran život - jednom prilikom je čak otkrio da je usvojio djevojku, a potom joj napravio dijete i "natjerao je da abortira".

Nevinost je izgubio sa samo sedam godina i to sa bliznakinjama iz Francuske nakon službe u crkvi. Kako je sam ispričao brojnim medijima, prije seksualnog odnosa su se najprije igrali u dvorištu, a potom su otišli kući, gdje se i dogodio sam čin.

Već u srednjoj školi počeo je da konzumira marihuanu, zbog čega je izbačen iz škole, iako je kasnije ipak uspio da diplomira. Ipak njegov put je bio muzika, a proslavio ga je hit "Dream on" koji je napisao 1970. godine i postao popularan preko noći.

Jedna od najbizarnijih priča iz njegovog života je definitivno veza sa tada petnaestogodišnjom Džulijom, koju je kasnije zakonski usvojio, a zatim joj i napravio dijete.

Kada je otišao na turneju poslao je menadžera da Džuliju odvede na abortus. On je tada već bio u ozbiljnoj vezi sa majkom Liv Tajler, što Džulija nije znala.

Nakon požara u zgradi u kojoj je pukom srećom preživjela, Džulija je pristala da abortira i vratila se svojoj porodici, a Stivenu se nikada nije više javila. On je nekoliko puta zvao, a mnogo godina kasnije uplatio je i pola miliona dolara njenoj organizaciji za zaštitu zlostavljanih djevojaka i žena.

"Bila je to velika kriza. Strašno je kad znaš da u ženi raste novi život, ali svi oko tebe te uvjeravaju da će ta stvar u njenom stomaku uništiti živote svih, pa i tebe i nje. Onda odeš kod doktora, on joj ubrizga nešto u trbuh dok gledaš i onda ubrzo vidiš mrtav fetus. Pitao sam se šta sam to napravio", napisao je u svojoj autobiografiji, a pesmu "Janie's got a gun" posvetio je Džuliji.