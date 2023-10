Zvijezda hit serije optužila vjerenika za zlostavljanje: Još ŠEST ŽENA se priključilo prijavi

Glumica Ešli Džonson optužila je bivšeg vjerenika za zlostavljanje, a nakon nje još šest žena.

Zvezda HBO hit serije "The Last of Us", glumica Ešli Džonson podnijela je tužbu protiv svog bivšeg vjerenika Brajana Vejna Fostera kojeg je optužila za zlostavljanje.