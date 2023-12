"Promijenile smo se, ali NA GORE": Snimak Slobode Mićalović izazvao lavinu komentara

Glumica Sloboda Mićalović je u emisiji "Balkanskom ulicom" iznijela svoj stav o odnosu između žena i muškaraca

Glumica Sloboda Mićalović važi za jednu od najuspješnijih i najljepših glumica u Srbiji. Tokom dugogodišnje karijere može da se pohvali saradnjom čak i sa slavnom Monikom Beluči, a nedavno je "raskrinkavanje" jednog plastičnog hirurga o intervencijama koje je imala na licu, usijalo mreže.

Sada je na Fejsbuku aktuelan snimak od prije nekoliko godina, kada je glumica u emisiji "Balkanskom ulicom" pričala o junakinji Simki Katić, koju je tumačila u ekranizaciji "Korena".

Govoreći o položaju žena "tada i sada" iznijela je stav da "ne poštujemo muževe" i time izazvala veliku pažnju korisnika ove društvene mreže.

"Mislim da smo se promijenile, ali na gore. Mi smo se emancipovale i tražile da budemo nezavisne, ali mislim da smo time sebi napravile veliki problem. Ja imam 37 godina i nisam sigurna da bih mogla da živim kao što je Simka živela. Prija mi da budem svoja, da imam svoje parče hljeba, da se ja nešto pitam, sve što je tada bilo nemoguće i nedopustivo. Ali, tešku stvar smo sebi zadale - da budemo i majke i domaćice, i uspješne žene i supruge, i lijepe i njegovane", rekla je Sloboda i dodala:

"Mi smo danas izgubile taj odnos, odnosno poštovanje prema suprugu. Vrlo smo brze na jeziku, a to nas onda košta. One su bile mudrije. Čini mi se da je ženama po prirodi dato da budu mudre, a muškarcima je data snaga. Mislim da to malo koristimo, više bismo mi da se bijemo sa njima riječima, da budemo mi jake, a ne treba, prosto ne treba“, poručila je glumica.

Isječak iz tog razgovora ovih dana kruži društvenim mrežama, a Slobodin stav je naišao na odobravanje, ali i osudu - muškarci govore "svaka joj čast", dok pojedine pripadnice ljepšeg pola pišu "dobro da nije rekla da zaslužuju šamar".

