Srpkinje o savršenom muškarcu: Mora da bude "intelektualac i sirovina"

Srpkinje otkrile šta je po njima savršen muškarac!

Izvor: Shutterstock/Reddit/screenshot

"Djevojke i žene, šta je za vas savršen muškarac?", glasi pitanje jednog Srbina. Da li savršenstvo postoji i univerzalno je ili svaki pojedinac diktira svoje želje i pravila? Da li je fizički izgled presudan ili nešto drugo?

"I ako ne postoji savršeno, djevojke, šta bi za vas bilo nešto najbliže? Nešto što želite da vaš muškarac ima. Osoba za koju biste se udali sutra. Šta je to sve sto tražite u partneru, izgled, posao, sposobnost, maniri…", zanimalo je dalje ovo istog Srbina koji je na popularnom forumu pokrenuo opštu raspravu.

Ljudi su otvorili duše i neki na osnovu pređašnjeg iskustva dali svoj komentar, a neki su jednostavno bili surovo realni.

"Do skoro sam mislila da je to osoba koja će me razumjeti kao niko do sad, sa kojom ću se poklopiti mentalno, fizički i duhovno. Da ćemo imati slična interesovanja i da ćemo dopunjavati jedno drugo, da ćemo učiti jedno od drugog. Naravno, na sve to da će me fizicki privlačiti do kraja života, a o manirima i poslu da ne pričam. A onda skontam da sve to ipak nije bitno dok druga strana ima volju i želju da bude s vama i stvara porodicu s vama. Ko to nema, može da bude savršen dokle hoće, on ce posustati poslije par prepreka. Znači uslov je da želi da uspije sa vama. Onda ce učiniti sve da trajete i da se slažete", napisala je jedna Srpkinja.

Izvor: Shutterstock

Druga je imala jedostavnije objašnjenje: "Treba biti intelektualac da vodimo dubokoumne razgovore ali takođe i sirovina pa da mi kaže 'dođi 'vamo mala'". Treća je bila stava da takav muškarac treba da bude osoba koja na brak i porodicu gleda na isti način kao i ona. Od ostalih stvari, podrazumijeva se emocionalnu stabilnost i osjećaj odgovornosti.

"Emotivno zreo, pametan, svestran, moralan, tolerantan, dobar smisao za humor, vrijedan, osećajan, da voli da putuje, ima neki hobi (svira/slika/kuva/…). Za posao - da radi nešto i zarađuje, da je samostalan. Da ima lijep pogled", dodala je još jedna pripadnica ljepšeg pola. Za kraj, uslijedio je odgovor koje je naterao ostale da se zapitaju šta zapravo žele:

"Savršenstvo se ne nalazi, to se gradi. Morate zajedno da odrastete i da napravite jedno drugo. Svako od vas mora u vezu da uloži kvalitetan sirov materijal da bi na kraju bili kompaktni".

A šta vi mislite o ovome?

(MONDO)