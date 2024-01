I poznati vole da kradu: Holivudski glumci priznali ŠTA SU MAZNULI sa setova - Neki mačeve i kostime, a on uzeo TANGE

Rajan Rejnolds, Robert Dauni Džunior i mnogi drugi otkrivaju šta su uzeli sa snimanja filmova!

Izvor: BAV MEDIA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tokom godina, mnogo poznatih lica nije se stidilo da prizna šta su "zadržali" sa snimanja filmova i Tv serija. Sada su otkrili, da i oni vole da imaju suvenire koji će ih podsjećati na određenu ulogu.

Glumac Rajan Rejnolds je dugo čekao na ulogu svojih snova u "Deadpool" serijalu, pa je kada je posljednja klapa pala 2016. riješio da zadrži kostim ovog super-heroja. "Volio sam da ga nosim i pobjegao sam u jednom", rekao je on šaljivo za Maire Clair 2015. "Vjerovatno ću upasti u nevolju što sam ovo izgovorio, ali čekao sam deset godina da snimim taj film, tako da odlazim sa je**im odjelom!" bio je iskren.

Izvor: Youtube printscreen / 20th Century Studios UK

Tri godine kasnije, "Warner Bros" je prozvao Rejnoldsa na Tviteru da je ukrao prsten koji je njegov lik nosio u filmu "Green Lantern" iz 2011. "Izvini Rajane, trebaće nam taj prsten nazad", napisali su oni tada tagujući glumca.

Izvor: YouTube/screenshot/ LIVEKellyandRyan

I Robert Dauni Džunior je ponio par "suvenira" sa setova kući, uključujući i nešto sa snimanja "Avengers: Age of Ultron". "Stajalo je ogromno 'A' sa Avengersa koje se nalazilo ispred Avengers centra." pojasnio je u "Jimmy Kimmel Live", "Imam ga. Zapitao sam - Zašto je ovo u Engleskoj? Pošaljite ga u LA, staviću ga u moju kancelariju".

Izvor: Youtube printscreen/ TopMovieClips

Sudeći po kolegi iz filma, ovo nije jedino što je Džunior uzeo. Kako je Tom Haland otkrio, on je uzeo i originalnu masku Iron Man-a i poklonio je njegovom bratu Pediju Holandu. "Pedi je čuva u kući mojih roditelja, poprilično je kul", izjavio je Tom.

Ni dame ne zaostaju, pa je tako Gabrijel Junion priznala šta je maznula sa seta tinejdž komedije "Bring it on" iz 2009. "Imam svoju uniformu čirlidersice negdje." rekla je za MTV News "Više od toga, to su zaista moja sećanja i prijateljstva- ona žive i dalje... i jednog dana možda mogu da se vratim u moju 'Bring it on' uniformu".

Izvor: Youtube printscreen / kimmy cuthbert

Godinama kasnije, Gabrijel je napravila mini kostim za ćerkicu za Noć vještica, i pokazala kako izgleda njena 'mini kopija' čirlidersice.

Britanski glumac Tom Sturidž, otkrio je svoju malu "krađu". On je za E! News priznao, da je sa seta filma "The Sandman" uspio da prokrijumčari jednu stvar: "Moju vreću sa pijeskom", rekao je na pitanje da li je nešto sačuvao kao uspomenu. "Na bezbjednom je, pa ako bude potrebna opet, tu je", priznao je.

Ipak, pobjednik u ovoj kategoriji je definitivno glumac Aleksander Skarsgard. Dok su njegove kolege sa snimanja ostvarenja "Northman" ponijeli mačeve i druge borbene rekvizite, on je sačuvao ni manje ni više nego tange! "Nije bio moj izbor, to je bio poklon", objasnio je i dodao, "Tako su pokazali koliko trude moj performans i doprinus filmu", našalio se Aleksander.

Izvor: DFree/Shutterstock

"To su tange koje sam nosio. Završna scena se dešava na vulkanu koji eruptira, i mi smo goli... tako da, to sam nosio cijele nedjelje, a moj lik je ranjen, pa je poprilično krvario", objasnila je zvezda "True blood"-a.

Ni Lili Džejms nije odoljela, pa je jednom prilikom priznala šta je maznula sa snimanja "Pam and Tommy" u kom je uz pomoć dosta prostetike dočarala ćuvenu Pamelu Anderson iz mlađih dana. "U Meksiku sam nosila ovu prelijepu pink suknju, i korset koji je veoma u stilu devedesetih." rekla je Lili i objasnila: "Izgleda malo drugačije sa mojim grudima, bez dodataka...ali i dalje stoji dobro!"

Izvor: Youtube printscreen / ONE Media

(US magazine/ MONDO)