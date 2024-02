MAŠIN GAN KELI PREKRIO SVE TETOVAŽE! Ovako dokazuje ljubav Megan Foks (FOTO)

Muzičar Mašin Gan Keli "pohvalio" se novom tetovažom kojom je prekrio gotovo cijeli torzo - takozvani "blekaut".

Izvor: Instagram/WorldstarHipHop

Kontorverzni panker Mašin Gan Keli, izgleda da više ne zna šta će od sebe. On je cijelo tijelo prvo prekrio mnogobrojnim tetovažama, a sada je preko svega toga u predijelu grudi, ramena i vrata obojio u crno, ostavivši krst po sredini, i vidljive pređašnje tetovaže na stomaku.

"Samo za duhovne svrhe", napisao je on uz šokantnu sliku svog tijela.

Njegovi pratioci na instagramu imali su zanimljive komentare na ovaj novi izgled. "Kao da nosiš topić", "Posmatrali smo ovog lika kako prolazi kroz sedam kriza identiteta", "Zašto bože, sigurna sam da je ovo Meganin uticaj. Željela je da prekriješ sve uspomene, a te teovaže značile su ti nešto", bili su neki od komentara.

Šokantna nova slika na tijelu Kelija pokušaj je da pokaže djevojci, Megan Foks, da on može da se promijeni za dobrobit njihove veze, tvrde upućeni. MGK, pravog imena Kolson Bejker, rekao je obožavateljima da je tetovaža urađena u duhovne svrhe, ali se na ovaj potez odlučio i kao na neku vrstu "svjedočanstva" veze s glumicom i njegovoj stoprocentnoj posvećenosti.

Izvor: Profimedia

"Želi da ona zna da, bez obzira na to šta neko radi sa svojim tijelom, oboje dijele jedno drugo, kao i njegovo i njeno tijelo. On želi da joj pokaže da može da se promijeni za dobrobit sebe i njihove veze", kaže insajder. Većina onih koji su tetovažu vidjeli ne razumije njegov potez, a kako je i sam prokomentarisao na slici koju je podijelio njegov tatu majstor poprilično je i boljelo! "Hvala za radost i bol", napisao je on u komentaru.

(DailyMail/MONDO)