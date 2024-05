KRALJ ČARLS POSLAO HITNU PORUKU: Oglasio se u videu u jeku borbe s tumorom

Kralj Čarls se oglasio u video poruci.

Izvor: Imageplotter / Avalon / Profimedia

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti tokom borbe sa tumorom, kralj Čarls se sada obratio važnim povodom u video poruci koja se pojavila i na instagramu.

"Vaše Ekselencije, dame i gospodo", započeo je on službenim tonom uvod obraćanje Ujedinjenim Nacijama, "Okupili ste se u ključnom trenutku za našu planetu i za sve nas koji je dijelimo. Male ostrvske države u razvoju ilustruju na mnogo načina izazove sa kojima se suočava naš svijet: od porasta nivoa mora do nesigurnosti sa hranom i vodom. Od sve intenzivnijih katastrofa do nesrazmernog uticaja globalinh šokova."

Čarls je još dodao tokom svog govora na 4. UN Konferenciji o razvoju malih ostrva: "Tokom godina, imao sa sreću da posjetim mnoge male ostrvske nacije. Iznova i iznova posetio sam Varnuatu i Barbudu i video sam kritične izazove sa kojima se suočavate, i kako se oni mogu umnožiti do katastrofalnog i egzistencionalnog stepena". On je takođe dodao da je Commonvealth, čiji su mnoga od pomenutih ostrva deo, pomogao u prikupljanju novčane pomoći od 310 miliona dolara za finansiranje pomoći za klimatske promene od 2016.

(MONDO)