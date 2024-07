Ovakva je bez šminke: Lavina komentara zbog izgleda Slobode Mićalović

Sloboda Mićalović objavila fotku bez šminke i pokrenula lavinu reakcija.

Izvor: ATA/Antonio Ahel

Sloboda Mićalović slovi za jednu od najlepših srpskih glumica, dok je u svijetu umjetnosti prisutna i aktivna već nekoliko decenija.

U nekoliko navrata našla se na meti osuda zog svojih javnih izjava, ali svakako i dalje drž titulu jedne od najtraženijih i omiljenih lica. Uvijek je odmjerena, doterana i pristojna, a sada su se pojavile i fotke na kojima je pokazala kako izgleda bez trunke šminke.

Komentarima se nije nazirao kraj.

"Nestvarna", "Kao boginja", "Kakva prirodna ljepota", "Divna, nježna i prelijepa", "Ova žena ne treba nikad da se šminka", pisali su joj pratioci.

Jednom prilikom otkrila je tajnu svog njegovanog izgleda:

"Mislim da žena mora da odvoji vrijeme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar… Sve to dođe na red, pa i lepota lica. Lice je instrument kojim ja radim i moram da imam vremena za to. A druga strana toga je i uživanje, jer odlazak kod kozmetičara je uživanje. Fantastična kozmetika stvarno čini čuda", istakla je Sloboda u jednom intervjuu.

(MONDO)