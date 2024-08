Bila je velika zvijezda 80-ih i omiljena "Vještica tinejdžerka": Ova slavna glumica je rođena sestra Blejk Lajvli

Prije nego što je postojala "Tračara" sa Blejk Lajvli u glavnoj ulozi, njena sestra kao "Vještica tinejdžerka" bila je idol mnogima!

Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

Malo ko zna da popularna Blejk Lajvli (36) potiče iz mnogočlane porodice, te da ima dvije sestre i dva brata. Zvijezda novog ostvarenja "It Ends With Us" je zapravo najmlađa u nizu Lajvlijevih.

Blejk nije najtalentovanija u svojoj porodici, a kada to kažemo ne mislimo na supruga - Rajana Rejnoldsa! Njenu stariju sestru Robin (52),mnoge generacije pamte iz mega-popularnog klasika 80-tih "Vještica tinejdžerka".

U ovom filmu koji predstavlja pravi "američki san", ona igra neuglednu i povučenu Luiz Miler, kojoj se sudbina mijenja jedne noći kada slučajno naleti na kuću simpatične vidovnjakinje. Uz pomoć njenih moći i savjeta, ubrzo postaje najpopularnija djevojka u školi, i naravno, osvaja najpopularnijeg momka.

Gluma im je u krvi

Strast za glumom i šou-biznisom je u DNK porodice Lajvli, počevši od njihove majke Elejn Lajvli, koja je agent za talente, i Ernija Lajvlija, koji je preminuo 2021. a bio je profesor glume. Blejk i Robin su sestre po majci. Erni je njen drugi suprug, a prije njega bila je udata za Ronija Lajvlija, sa kojim je dobila ćerke - Lorin i Robin kao i sina Džejsona, da bi tokom drugog braka dobila Erika i Blejk. Glumica je sa svojim sestrama i braćom u izuzetno bliskim odnosima, pa se nerijetko pojavljuju zajedno na crvenom tepihu.

Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

Lori Blejk (57), najstarija sestra, takođe se bavi glumom. Pojavljivala se u naslovima poput: "Melrose place", "ER", "Two and a half men". Zajedno sa Blejk i njihovim ocem Ernijem, dijelila je kadar u filmu "Simon Says". Njihov brat Džejson (56) takođe se bavi glumom.

Robin Lajvli je u glumi od malih nogu, kada je imala 16 pojavila se u tada veoma popularnom filmu "Karate kid 3", a sa 19 je nominovana za Emi nagradu za ulogu u "ABC Afterschool Special". U braku je od 1999. sa kolegom Bartom Džonsonom, sa kojim je dobila troje djece. Obzirom da njena mlađa sestra Blejk dijeli četvoro sa Rajanom Rejnoldsom, sigurni smo da imaju mnoge teme za razgovor, ali i da ova mnogočlana familija ima uzbudljive Božiće i proslave rođendana...

Još slika iz života poznatih sestara pogledajte u galeriji:

(MONDO)