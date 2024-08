U tajnosti se oženio 24 godine mlađom: Ovo je žena pjevača iz "Crvene jabuke"

Frontmen grupe "Crvena jabuka" već dugo je u braku sa 24 godine mlađom Barbarom.

Izvor: ATA Images/Milan Maricic

Dražen Žerić Žera (60), kog je bivši saradnik nedavno isprozivao i optužio da je uzimao pare od nastupa, već dugo je u srećnom i skladnom braku.

O privatnom životu frontmena grupe "Crvena jabuka" se malo toga zna, a svi su bili iznenađeni kada je osvanula informacija da se tajno oženio. Žera je rekao "da" lijepoj Barbari koja je 24 godine mlađa od njega. Svadbenu ceremoniju obavili su pred svega 20-ak ljudi.

"To je bio mali jedan romantičan brodić... Ja sam se preselio u Split kad je ona počela da studira. Onako sve u tajnosti, i onda smo odlučili tamo i da se vjenčamo, ne u Splitu nego smo mi išli malim brodićem, okićenim na Šoltu, bilo je prelijepo, nas je malo bilo, 15-ak ljudi, 20-ak je stalo na brod, ma romantika čista, more, galeb...", prisjetio se Žera za In Magazin.

Barbara ne voli da se eksponira i u javnosti se veoma rijetko pojavljuje. Žera i njegova izabranica su ponosni roditelji petnaestogodišnjih bliznakinja Petre i Maree.

Ovako Barbara izgleda:

(MONDO)