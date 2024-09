Pjevačica Jelena Karleuša otkrila i kakav muškarac mora da bude da bi se s njim pojavila na nekom događaju

Izvor: Instagram/karleusastar

Pjevačica Jelena Karleuša razvodi se od supruga, bivšeg fudbalera Duška Tošića. Iako je Jelena ranije u intervjuima pričala o detaljima odnosa koji vladaju među, uskoro bivšim supružnicima, Tošić se na tu temu nije oglašavao.

Posljednjih nedjelja kolaju glasine da Jelena ima novog dečka, a sada je otkrila i "kakva je situacija na emotivnom planu", ali i šta je zamjerala Dušku Tošiću.

"Iskreno, nemam ništa što mogu otvoreno i zvanično da ti kažem. Kad vidite čovjeka pored mene, to će onda biti to. Potrebna je hrabrost stajati pored mene. Ja sam to zamjerala i mom, još uvijek, mužu. Žena kao ja mora da ima čovjeka koji zna i da stane pored mene i ispred mene da me zaštiti. Ja to nikad nisam imala, tako da kad vidite nekog pored mene i ispred mene, a da to nije moj prijatelj i producent, nekog ko će imati dovoljno snage i hrabrosti da voli ženu kao što sam ja i da nema problem šta će mediji napisati, taj će imati petlju da stane pored mene i ja ću imati pravo da kažem da je to moj partner. Do tada, ja više od klinca princa praviti neću", rekla je Jelena i odgovorila na pitanje da li takav muškarac uopšte postoji.

Vidi opis Karleuša progovorila o novom dečku: Otkrila kada će ga predstaviti javnosti, pa pecnula Duška Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 11 11 / 11

"Ljudi se plaše da stanu pored mene. Mediji svašta pišu o meni na dnevnom nivou, i na primjer, jedan partner u to vjeruje. I sad, ja njemu moram, a ja sam žena koja ima 46 godina, stvarno nemam snage da ja njemu objašnjavam da je sve to šoubiznis i da to sve mora tako. Ja nemam snage za to. Vjeruj u sve što je napisano i prihvati me takvu kakvu jesam, sa svim tim prtljagom. Ja sam teška žena. Ko to bude mogao da spoji u jedno i da me prihvati takvu kakva jesam, njega ću promovisati pred vama. Neka se javi neki hrabri. Svi bi da vole, ali iz nekakve sjenke, a ja nisam žena iz sjenke. Mene kad voliš, valjda se to pokazuje javno".

Jelena je otkrila i kako bi neki muškarac mogao da joj priđe:

"Isto kao i svakoj ženi. Najnormalnije. Za početak da mi priđe. Ljudi misle da sam ja komplikovana žena, a ja želim isto što i svaka druga žena. Čak i manje".

(Kurir,MONDO)