Jelena Karleuša potpisala papire za razvod, pa uputila poruku "drugoj strani"

Jelena Karleuša i Duško Tošić i zvanično su stavili tačku na brak.

Nakon višemjesečnog nagađanja, došlo je i zvanično do kraha braka između Jelene Karleuše i Duška Tošića.

Jelena je sve potvrdila na svom instagram nalogu, uz sliku dokumenata koje je je potpisala uz prisustvo svog advokata. Za to vrijeme, Duško Tošić nije bio prisutan.

"Potpisala sam sporazumni razvod braka poslije 16 godina. Sama. Prekoputa mene na slici su moj advokat Milan Ateljević i ovlašćeni advokat dosadašnjeg supruga koji nije došao. Nisam pitala zašto." započela je Jk.

"Zbog raznoraznih medijskih i društvenih nagađanja, dodaću da se sva zajednička imovina(stečena u braku) vodi na našu djecu, Atinu i Niku. Staratelj naše djece sam ja. 'Druga strana' nije imala drugačiji prijedlog. Iako neki nadasve mudri ljudi kažu da zbog djece bivši supružnici treba da budu u korektnim odnosima, ja ne želim više nikakvu poveznicu niti kontakt sa prethodnim periodom života sem ako je riječ o pitanju života i smrti. U tom slučaju ću vjerovatno i poginuti. Elem, svako može napraviti djecu, to je lako, svako se može oženiti ali ne može svako biti muž. Muž je onaj koji pored žene stoji onako kako se na potpisivanju bračnog ugovora kaže-i u dobru i u zlu… a mene je život nažalost ili na sreću 'nagradio' snagom da kroz sve probleme, uspone i padove, kroz more zla, suza i loših ljudi svih proteklih godina… idem sama. Znam. Teško je stajati pored mene, teško koračati pored mene a još teže stati ispred mene. Valjda zato što sam tako strašna. Za mene često kažu da sam LUDA, vjerovatno su u pravu. Zato pored mene od sada može stati samo LUD. Kao ja. Ne prihvatam ništa manje. Da me kao što ja znam, LUDO voli, čak i kada me čitav svijet mrzi. Nemam šta više da dodam druže sudija.

Idemo dalje."

