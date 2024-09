Jedna od najvećih mladih zvijezda današnjice (26) otkrila sa čime se bori: "Moram na terapiju dva puta nedjeljno"

Jednoj od najvećih pop zvijezda današnjice, Čapel Roan, otkrila je tešku dijagnozu.

Izvor: Instagram printscreen / chappellroan

Američka pop senzacija Čapel Roan, podelila je sa fanovima ono sa čime se suočava nakon dijagnoze teške depresije.

"Moram na terapiju dva puta nedjeljno. Išla sam kod psihijatra prošle nedjelje jer mi nije bilo jasno šta se događa. Dijagnostikovala mi je tešku depresiju. To mi je bio šok, jer se ne osjećam tužno. Ali imam sve simptome nekoga ko je teško depresivan", ispričala je 26-godišnja kantautorka za Guardian.

Izvor: chappellroan/instagram

Čapel je otkrila da neki od simptoma koje osjeća uključuju zbunjenost, zaboravnost i "vrlo nejasno gledište". Misli da njeni problemi proizlaze iz toga koliko joj se život promijenio u kratkom periodu.

"Mislim da je to zato što mi se cijeli život promijenio. Sve što stvarno volim sada dolazi s prtljagom. Ako želim da idem u 'second hand shop', moram da povedem obezbjeđenje i pripremim se da to neće biti normalno. Odlazak u park, pilates, joga - kako to učiniti na siguran način, da me niko ne proganja ili maltretira?" zapitala se.

Upozorila fanove

Poslala je i upozorenje svojim fanovima nakon što je doživjela neprimereno ponašanje nekolicine njih.

U objavi na Instagramu naglasila je da neće više tolerisati uznemiravanje bez obzira na slavu i karijeru. Roan je izrazila frustraciju zbog neprihvatljivog ponašanja prema slavnim ženama, te istakla da ne duguje nikome uzvraćanje pažnje ili energije samo zato što taj neko izražava divljenje prema njoj.

"Kada sam na pozornici, kada nastupam, kada sam 'drag', kada sam na poslovnom događaju ili kada dajem intervjue... Tad radim. U ostalim situacijama nisam na poslu", navela je.

"Ne slažem se s idejom da dugujem razmjenu energije. vremena ili pažnje ljudima koje ne poznajem, kojima ne vjerujem ili koji me uznemiravaju - samo zato što izražavaju divljenje prema meni. Žene vam ne duguju objašnjavanje zašto ne žele biti dodirnute ili zašto ne žele da se s njima razgovara. Ovo nema veze sa zahvalnošću i ljubavi koju osećam prema svojoj zajednici, ljudima koji poštuju moje granice i ljubavi koju osjećam prema svakom i od svakog ko me podržava", nastavila je.

Objasnila je da misli na "predatorsko ponašanje takozvanih superfanova koje je postalo normalno". "Ako se još uvijek pitate - 'pa, ako nisi htjela da ti se to dogodi, zašto si odabrala karijeru u kojoj si znala da ti neće biti prijatno?', morate razumjeti ovo: prihvatam uspeh projekta, ljubav i zahvalnost koju osjećam. Ono što ne prihvatam su jezivi ljudi, dodirivanje i praćenje", rekla je.

"Ova situacija je slična ideji da, ako žena nosi kratku suknju i bude uznemiravana ili joj se nepristojno dobacuje, nije trebala nositi kratku suknju. Nije dužnost žene da to trpi, dužnost onoga koji uznemirava je da bude pristojna osoba, ostavi je na miru i poštuje njenu slobodu da nosi šta god želi, a i dalje zaslužuje mir u ovom svijetu", smatra.

Izvor: chappellroan/instagram

"Želim da volim svoj život, budem napolju, smejem se sa svojim prijateljima, idem u bisokop, osećam se sigurno i radim sve stvari koje svaka osoba zaslužuje. Molim vas, prestanite da me dodirujute. Molim vas, prestanite da se čudno ponašate prema mojoj porodici i prijateljima. Uvijek postoji više u priči. Uplašena sam i umorna. I molim vas, nemojte me zvati Kayleigh. Osjećam više ljubavi nego ikad u životu, ali takođe se osjećam nesigurnije nego ikad prije", priznala je.

"Postoji dio mene koji čuvam samo za svoj projekt i za sve vas. Postoji deo mene koji je samo za mene i ne želim da mi to neko oduzme. Hvala vam što ste pročitali ovo. Cijenim vaše razumijevanje i podršku", zaključila je u objavi ispod koje je isključila komentare jer, kako kaže, o ovoj temi ne želi da raspravlja.

Princeza sa Srednjeg zapada

Kako samu sebe naziva u naslovu debitantskog albuma, princeza sa Srednjeg Zapada pažnju je privukla 2020. godine objavom singla Pink Pony Club, kojim je postavila temelje za transformaciju iz "kaubojke iz malog grada" u pop zvezdu i "queer" uzor nove generacije. Tri godine kasnije, pesma se pronašla na debitantskom albumu "The Rise and Fall of a Midwest Princess", iza čije produkcije stoji Daniel Nigro.

"Vokalno čudo s moćnim scenskim nastupom", opisuje ju Billboard, a svi njeni samostalni koncerti već su rasprodati. Roan je ovo ljeto nastupila na nizu velikih festivala, kao što su Lollapalooza, Coachella, Boston Calling, Governors Ball, Bonnaroo i mnogi drugi, a krenula je i na veliku samostalnu turneju koja uključuje američke i evropske datume.

Proglašena je najboljom novom izvođačicom (Best New Artist) na ovogodišnjoj dodjeli MTV Video Music Awardsa.

