Advokati navode da se na telefonsku liniju za prijavu bilo kakvih informacija o Paf Didiju, do sada javilo preko 12.000 ljudi.

Izvor: YouTube/ Wendy Williams Show

Advokat Toni Bazbi nedavno je za medije naveo da namerava da pokrene tužbu protiv Paf Dedija u ime 120 žrtava, nakon što je otvorio telefonsku liniju putem koje bi žrtve i eventualni svjedoci mogli da ispričaju sve što znaju o ovom slučaju.

Bazbi je nedavno šokirao sve kada je rekao da se na listi saučesnika nalaze brojna poznata lica, kao i da će uskoro objaviti imena svih. Sada navodi da se na pomenutu telefonsku liniju za samo jedan dan javilo preko 12.000 ljudi. Ovo je jedan od načina da se jave žrtve koje još nisu prijavile nasilje ili iz nekog razloga to nisu smjele.

"Od jučerašnje konferencije za novinare imali smo 12 hiljada poziva za oko 24 sata. Naš zadatak je da pokušamo da saslušamo svaki od ovih poziva i identifikujemo one koji su žrtve i one koji su svjedoci i tako da prikupimo dokaze", rekao je advokat i dodao da gotovo 100 ljudi radi na Didijevom slučaju, prenosi New York Post.

"120 tužbi o kojima smo prije nekoliko dana pričali, to su tužbe koje bismo mogli odmah da podnesemo protiv Paf Dedija, ali želimo da budemo sigurni da smo prikupili sve što možemo", dodao je Bazbi.

Među brojnim žrtvama najviše je onih koji su repera optužili za silovanje, polne napade, zlostavljanje, lažno zatvaranje, prisiljavanje na prostituciju, širenje videozapisa bez dozvole, kao i polno zlostavljanje maloljetnika, od kojih je najmlađa žrtva imala imala samo devet godina.

Vidi opis Za 24 sata se javilo 12.000 žrtava i svjedoka: Novi detalji o slučaju Paf Didija, na spisku saučesnika poznate osobe Paf Didi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Black Grid Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Backgrid/NGRE Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: DFree/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Diddy Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Diddy Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Diddy Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Fox news/Diddy Br. slika: 8 8 / 8

(MONDO)