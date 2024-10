Zašto su Džej Lo uhapsili sa Didijem: Pucali ženi u lice, pa pobjegli sa lica mjesta, policija ih jurila po gradu

Mnogi su zaboravili da je Džej Lo davno bila u vezi sa reperom koji je trenutno optužen za jezive stvari.

Ozloglašeni reper Paf Didi bio je prva velika ljubav Dženifer Lopez. Njih dvoje su bili zajedno od 1999. do 2001. godine, a iako su godinama unazad lijepo pričali jedno o drugome, istina je bila potpuno drugačija. Kako su najpre govorili, na prvom mjestu latino diva, raskinuli su jer nije mogla da sa njim ima porodičan život kakav je željela.

Takođe je tvrdila da ju je varao, rekavši za magazin Vibe 2003. sljedeće: "Bio je to prvi put da sam bila sa nekim ko nije vjeran. Bila sam u toj vezi sa Pafom u kojoj sam plakala, ludela i poludela, stvarno mi je ceo život bacio u vrtlog. Nikad ga nisam uhvatila, ali jednostavno sam znala. Rekao bi da ide u klub na nekoliko sati i onda se te večeri nije vraćao".

Ona se u u svom poslednjem dokumentarcu dotakla njihove veze. "Znate, Pafi i ja smo odrasli u Bronksu. Bio je u muzičkom poslu i postigao je toliko uspjeha. Tek sam bila na početku i snimala svoj prvi album kad sam ga upoznala. On mi je u tom trenutku postao neka vrsta mentora. Imali smo neku ludu, burnu vezu koja je završila praskom. Bilo je to definitivno u trenutku, ali osjećala sam da je to bilo neophodno. On je trebalo da bude u mom životu tada kako bi me naučio šta treba da znam o muzici, o tome kakav umjetnik želim da budem u muzičkoj industriji", ispričala je Dženifer Lopez.

USA Today je nakon toga pisao da su ti njeni komentari bili podstaknuti viješću da je Didi proglasio Dženifer pobjednicom u "ratu" za "najbolju guzu" (druga kandidatkinja je bila Kim Kardašijan).

Oboje su bili uhapšeni

Džej Lo i Didi, odnosno tada Paf Dedi, bili su na naslovnim stranama nakon što su uhapšeni 27. decembra 1999. poslije pucnjave ispred kluba Times Square na Menhetnu.

Prema pisanju Forbes-a, incident je počeo neslaganjem i svađom, a završio se pucnjavom u kojoj su povrijeđene tri osobe. Šon Kombs i Džamal Šajn Barous suočili su se s višestrukim optužbama, a Didijeve su odbačene. No najteže povrijeđena osoba Natanija Ruben je insistirala na tome da joj je upravo Didi pucao u lice.

Bježali sa mesta događaja

Natania Ruben je izjavila za News Nation da je voljna da "ljekar ukloni dio metka od 9 mm u njenom licu kako bi mogli da ga koristite kao dokaz". Ruben je 2008. podnela tužbu od 130 miliona dolara protiv Kombsa, ali su spor riješili mimo suda 2011.

Ruben je ostala pri tvrdnji da je reper taj koji joj je pucao u lice. "Gledala sam ga", rekla je za The Daily Beast i dodala: "Vidjela sam ga sopstvenim očima." Nakon Didijevog hapšenja rekla je da je to "najbolji dan ikad".

Inače, nakon pucnjave u klubu, Kombs je praktično pobjegao sa Dženifer Lopez i njihovim tjelohraniteljom, a zatim su učestvovali u potjeri bježeći i od policije.

Kad su ih zaustavili, policija je u automobilu pronašla ukradeni pištolj. I reper i Lopez tada su uhapšeni i, kako je tada izvještavao The Guardian, prvotno su optuženi za kriminalno posjedovanje ukradene imovine.

Takođe su oboje optuženi za posjedovanje oružja, iako su optužbe protiv nje kasnije odbačene jer je utvrđeno da nije bila umiješana.

Raskinula je sa njim mjesec dana prije početka suđenja, kasnije su odbačene i optužbe protiv njega.

