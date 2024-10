Ksenija Pajčin odbila da ode na Didijeve orgije: "Rekla sam da ne mogu jer sam umorna"

Ksenija je jednom prilikom otkrila detalje vezane za posrnulog repera, koji je u kratkom roku postao najomraženija osoba na javnoj sceni.

Izvor: Youtube/printScreen

Reper Šon Kombs, poznatiji kao Paf Didi, koji se nalazi u pritvoru zbog reketiranja, trgovine ljudima u svrhu se*sualne eksploatacije i kriminalna djela vezana za prostituciju, i dalje je tema broj 1 u Americi.

I dok cijeli svet prati dramu koja će zauvijek promijeniti poglede na Holivud i industriju poznatih i uspješnih ljudi, na našim društvenim mrežama isplivao je snimak koji smo svi zaboravili.

"Nisam otišla ni na Pi Didijevu žurku, ja to uopšte ne volim, stresira me, i kad ne osjetim da mi neko ne prija, pa makar to bio i on, ja onda to i ne radim. Nekada će se to ispričati, ali moj drug Peđa Govedarica, čuveni stilista me je tada pozvao na žurku sa top-modelom Majom Latinović, koja je sada milionerka, i umro je od smijeha kad sam mu rekla da ušivam nadogradnju plesačicama, i da ne mogu jer sam umorna."

Ksenija je tada otkrila ove detalje vezane za pomenutog producenta koji je u kratkom roku postao najomraženija osoba na javnoj sceni, a do opširnijih detalja nikada nije došlo, te ukoliko je postajala, Ksenija je tu tajnu odnijela sa sobom u grob.

"Bože koliko života je živjela Ksenija Pajčin", navodi se u komentaru uz snimak koji se pojavio na "X"-u.

(MONDO/Marina Cvetković)