Ona je najbogatija glumica svijeta, a za nju niste ni čuli: Zarađuje tri milijarde dolara, i svi se pitaju kako

Njena neto vrijednost procenjuje se na 3.2 milijarde dolara.

Izvor: FA Film / United Archives / Profimedia

Džejmi Gertz (58) nije prepoznatljivo lice Holivuda, iako je najbogatija glumica na svijetu. Njena neto vrednost procjenjuje se na 3.2 milijarde dolara. Ako se pitate ko je sad ona, niste jedini, jer izgleda da je se rijetko ko seća po ulogama koje je igrala...

Karijeru je započela 1981. ulogom u filmu "Endless Love", a otada se pojavila u filmovima kao što su "The Lost Boys", "Twister", "The Crossroads", "Less Than Zero", "Quicksilver" i "Sixteen Candles". Iako među njima ima nekih filmskih hitova, to ipak nije bilo dovoljno da Džejmi postane ono što zovemo "zvijezdom".

trejler za film The Lost boys sa Džejmi Gertz Izvor: YouTube / Movieclips

Njeno lice malo ko povezuje s njenim imenom, a kroz karijeru se nije ni trudila da bude drugačije. Džejmina poslednja uloga pre potpunog povlačenja iz glume bila je 2016. u seriji "This Is Us", u kojoj je samo gostovala u jednoj epizodi.

Izvor: ©2006 Kathy Hutchins / Hutchins Photo / profimedia

Kako je onda zaradila svoje bogatstvo?

Variety piše, da se zaokret u njezinoj finansijskoj sudbini dogodio u braku s milijarderom Tonijem Reslerom. Njegova karijera u finansijama postala je značajan faktor u bogatstvu glumice iz 1990-ih. Ali, ne samo u smislu braka, već i kasnijih poslovnih poteza.

"Svi misle da sam se bogato udala. Ali imala sam više novca, puno više novca od Tonija kad sam ga upoznala", rekla je 2018. za Hollywood Reporter. Naime, glumica je nakon udaje počela i poslovno da sarađuje sa suprugom, te su zajedno donosili velike poslovne odluke.

Izvor: Youtube printscreen / Bloomberg Television

Vlasnici nekoliko super-uspješnih sportskih timova

Gertz i njen suprug članovi su investicione grupe koja je kupila bejzbol tim Milwaukee Brewers iz Major Lige bejzbola. Većinski su dioničari kluba, a 2015. postali su vlasnici košarkaškog tima Atlanta Hawks, kao i deoničari Los Angeles Dodgersa.

Gertz je 2017. osnovala kompaniju za TV i filmsku produkciju, pod nazivom Lime Orchard Productions. Osim poslovnih ulaganja, CNN piše da su Džejmi i Toni poznati i po svojoj filantropiji. Donirali su znatne iznose za organizacije koje se bave obrazovanjem, zdravljem i podrškom siromašnim porodicama. Pored toga, oni su roditelji četvoro djece: Olivera Džordana, Ebigejl, Nikolasa i Tea.

Pogledajte još fotografija ove glumice:

Vidi opis Ona je najbogatija glumica svijeta, a za nju niste ni čuli: Zarađuje tri milijarde dolara, i svi se pitaju kako Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: United Archives / kpa Publicity Stills / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: ©2006 Kathy Hutchins / Hutchins Photo / profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Impress / United Archives / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: FA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

(MONDO)