Poznata pjevačica prvi put u javnosti nakon 10 godina: Nestala nakon priznanja da je bila kidnapovana i mučena

Britanska pjevačica Dafi iznenadila je javnost kada je javno priznala da je bila silovana i drogirana, od tada joj se gubi svaki trag...

Dafi je prvi put viđena poslije 10 godina u novom video snimku na društvenim mrežama, nakon što je otkrila da je bila žrtva strašnog iskustva otmice.

TikTok snimak pjevačice, koja danas ima 40 godina, prikazuje je dok "lipsinkuje" uz remiks svog hita iz 2000-ih, "Mercy", čime je šokirala obožavaoce povratkom u javnost.

U video snimku, Dafi, čije je pravo ime Ejmi En Dafi, pjevala je stihove svog poznatog hita: "You got me begging you for mercy, why won't you release me" ("Tjerate me da molim za milost, zašto me ne puštate").

Snimak je osvanuo na TikTok nalogu Emotion HQ, a pjevačica se nije previše promijenila od dana najveće slave. I dalje ima prepoznatljivu plavu kosu, a sudeći po videu, čuvena pjesma uskoro će biti objavljena sa novim remiksom.

Podsjetimo, pevačica iz Velsa povukla se iz javnog života nakon što je bila silovana i oteta u strašnom incidentu, koji je prvi put javno otkrila u februaru 2020. godine.

Otmica na vrhuncu slave za njen rođendan

Dafi je objasnila da je bila silovana, drogirana i držana kao taoc "tokom nekoliko dana" nakon njenog meteorskog uspona od anonimne učesnice talent šoua do dobitnice Gremi nagrade 2008. godine.

Taman kada je objavila numeru "Mercy" koji je postao njen najveći hit, slavna pjevačica odlučila je da se povuče iz javnosti. Njen nestanak je godinama bio misteriozan, jer se njen uspjeh potpuno kosio sa odlukom koju je donijela.

Karijera joj je bila u usponu, a nakon nekoliko godina, Ejmi je odlučila da progovori o jezivim detaljima tragedije kroz koju je prošla, i to na specifičan način. jPevačica je o ovom događaju pisala na svom sajtu i društvenim mrežama.

Ejmi je bila drogirana i silovana, a kada je skupila snagu da to javno podeli rekla je da joj je trebalo mnogo vremena da to uradi.

"Nema jednostavnog načina da vam ovo kažem. Mnogi među vama se pitaju šta se sa mnom dogodilo, gdje sam i zašto nestala. Puno sam puta razmišljala o tome kako da ovo napišem i kako bih se nakon toga osjećala. Nisam u potpunosti sigurna zbog čega mi se čini da je sada pravo vrijeme za to i da će me razgovor o tome osloboditi. Sigurno se pitate zašto nisam odlučila da iskoristim svoj glas da bih izrazila svoju bol", započela je Ejmi.

"Nisam željela da svijetu pokažem tugu, ne znajući kako ću pjevati slomljenog srca. Ipak, ono se postepeno do sada zacijelilo. Istina je i molim vas, vjerujte da sam sada dobro i na sigurnom. Više su me dana silovali, drogirali i držali zarobljenu, ali preživjela sam i trebalo mi je mnogo vremena za oporavak", napisala je ona.

