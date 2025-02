Preminula Roberta Flek: Prosvjetna radnica koja je pjesmom opčinila svijet

Ikona R&B muzike sedamdesetih, pjevačica Roberta Flek, poznata po hitovima "Killing Me Softly With His Song" i "The First Time Ever I Saw Your Face", preminula je u 88. godini.

Njeni predstavnici su objavili vest o njenoj smrti, ali nisu naveli uzrok, prenosi "Variety".

"Slomljenog srca saopštavamo da je prelijepa Roberta Flek preminula jutros, 24. februara 2025. godine. Umrla je mirno, okružena porodicom. Roberta je pomjerala granice i obarala rekorde. Bila je i ponosna prosvjetna radnica", rekli su njeni predstavnici u izjavi izdatoj u ponedeljak.

Flekovaje 2022. godine objavila da boluje od ALS-a (Amiotrofična lateralna skleroza), poznatog kao Lu Gerigova bolest, zbog čega više nije mogla da pjeva.

Roberta Flek je u 15. godini upisala Harvard, što ju je učinilo najmlađom studentkinjom ikada na prestižnom univerzitetu. Studirala je klavir, a potom je promijenila smjer i postala pomoćnik dirigenta univerzitetskog hora. Nakon završenih studija, u 19. godini, radila je kao nastavnik u školi u Merilendu. Predavala je muzičko i engleski jezik nakon smrti oca, u Farmvilu u Sjevernoj Karolini.

Postala je preko noći zvijezda kada je Klint Istvud uključio njenu pjesmu "The First Time I Ever Saw Your Face" u svoj film iz 1971. godine. Njen jedinstveni vokalni i muzički stil učinili su je jednom od vodećih izvođača sedamdesetih i uticali na mnoge umjetnike koji su došli poslije nje. Sa pet Gremi nagrada, uključujući i priznanje za životno djelo 2020. godine, Flak je ostavila neizbrisiv trag u svijetu muzike.

U intervjuu za "songwriteruniverse.com" 2020. godine, Roberta Flek je izrazila svoju strast prema muzici.

"Volim tu vezu sa drugim umjetnicima jer razumijemo muziku, živimo muziku, to je naš jezik. Kroz muziku razumemo šta mislimo i osjećamo. Bez obzira na izazove koje život postavlja, kod kuće sam sa svojim klavirom, na sceni, sa svojim bendom, u studiju, slušajući muziku. Mogu da pronađem svoj put kada čujem muziku".

