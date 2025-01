Umrla čuvena Merijen Fejtful: Porodica izdala zvanično saopštenje

Fejtful je ostavila neizbrisiv trag u muzici.

Poznata pjevačica i glumica Merijen Fejtful preminula je u 78. godini, potvrdio je njen portparol. Kako se navodi, svoje posljednje dane provela je okružena najbližima, u miru i ljubavi.

"Marijen je danas preminula mirno, u Londonu, u društvu svoje voljene porodice. Nedostajaće nam jako", navedeno je u saopštenju koje prenosi BBC.

Fejtful je ostavila neizbrisiv trag u muzici, a jedan od njenih najpoznatijih hitova, "As Tears Go By," napisali su Mik Džeger i Kit Ričards iz Rolingstonsa.

Pored uspješne muzičke karijere, ostvarila je i zapažene uloge u filmovima poput "Djevojka na motociklu", kao i u brojnim pozorišnim predstavama.

