"Godinu i po dana ležala sam u Narodnom frontu": Lepa Lukić tek sad ispričala detalje o borbi za potomstvo

Pjevačica Lepa Lukić i danas pati što se nije ostvarila kao majka, a o svojoj borbi za potomstvo tek je sad progovorila i jedva zadržala suze.

Iako je svima dobro poznato da Lepa Lukić ima jednu neostvarenu želju, a to je da postane majka, pjevačica je tek sada iznijela neke nepoznate detalje iz teškog perioda kada se borila za potomstvo.

Kako je ranije pričao njen bivši muž Vlada Perović, Lepa je imala abortus za koji se sumnja da ljekari nisu dobro izveli, te je zbog toga ostala bez mogućnosti da rodi djecu.

"Ona je svoju tugu sakrila za javnost, a u sebi je duboko i iskreno patila. Dugo je sebe krivila zbog svega, nosila je krivicu na duši godinama", govorio je Vlada.

Da nikada nije prebrodila tu tugu dokaz je i to što pjevačica i danas sa suzama u očima govori o svojoj borbi za potomstvo. Ona je gostujući u emisiji "Exkluziv night" otkrila detalje koje ranije nije govorila:

"Nisam bila nerotkinja, ali bila sam mnogo mlada, počela da pjevam, počela mi karijera i to sad treba da me spriječi. Mislila sam biće djece, međutim nije. Ja sam u zenitu slave prekinula da pjevam jer sam u Narodnom frontu ležala godinu i po dana da bi vidjeli šta je. Zdrava žena operisala sam se da bi vidjeli šta je. Bile su neke srasline koje su zarasle. Radila sam dvije vanmaterične trudnoće i ponovo su me dva puta sjekli. Željela sam djecu, ali nije se dalo", rekla je Lepa.

Svoju ljubav preusmjerila je prema bratovom sinu kom je pomogla u školovanju, a kasnije i u odgajanju njegove djece. Danas je posebno ponosna na njih.

"Zato ja imam moju užu familiju, mog bratanca i snahu. Njihovu djecu sam pomagala i školovala. Sad sam postala prabaka, unuka mi se porodila", rekla je ponosno pjevačica.

