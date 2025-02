Lepa Lukić u 85. našla dečka: Otkrila o kome je riječ, spojili se nakon 50 godina

Pjevačica je dokazala da ljubav ne zna za godine, kao i da nikad nije kasno pronaći "onog pravog".

Izvor: ATA Images/M.M.

Čuvena pjevačica narodne muzike, Lepa Lukić, bila je gošća u emisiji "Magazin In" kod voditeljke Sanje Marinković, a tom prilikom otkrila je interesantne detalje iz svog privatnog života za koje javnost do sada nije znala.

Iako o svom ljubavnom životu do sada nije govorila, Lepa je sada priznala da nije sama, te da u njenom životu postoji neko poseban.

Ona je najprije otkrila da li je ikada imala problem sa samopouzdanjem zbog izgleda, a potom se dotakla i detalja romanse.

- Najvažnije je da si lijepa sebi, šta me briga za komšiju?! Sve to ide s godinama, ali su pundravci radili malo više. Ja sam imala 26 godina, samo što sam snimila "Od izvora dva putića" i vinula se nebu pod oblake i jedan gospodin mi je napravio turneju u Njemačkoj. Tamo smo se smuvali i zabavljali se godinu dana, on je imao 30 godina, ja 26 - otkrila je Lepa.

Izvor: TV Pink/Printscreen

- U 31. godini se oženi, ja krenula za karijerom, ne možemo da se viđamo. Oženio se, ne zna on ni gdje sam ja više, to je bilo na daljinu. Prošlo punih 50 godina, taj čovjek je izgubio suprugu, vratio se u zemlju i javio se on meni i podsjeća me da smo se nekada zabavljali. Kaže: "Znaš Lepa, ja sam imao 30 godina, ti si željela karijeru, morala si da ideš tamo i ovamo", želio je da se vidi sa mnom, ja sam to prihvatila. Taj čovjek nije leđima zatvorio moja vrata, vratile su mi se emocije. Družili smo se malo i on kaže meni: "Je l' znaš šta ima novo? Ja sam se ponovo zaljubio u tebe", kaže: "Ti si lijepa žena, nikome te ne bih dao", prijalo mi je to druženje, ali se ništa nije dogodilo, sem platonske ljubavi - rekla je Lepa Lukić.

- Je l' to traje i sada? - pitala je Sanja Marinković.

- Tačno godinu dana... Čak je doživio saobraćajnu nezgodu, kola su ga udarila. Meni to ne smeta, toliko je on divan, pažljiv, toliko nešto izvire iz njegovih očiju, nema bora. Sličan je meni, a stalno mi viče: "Ti si meni najljepša" - ispričala je pjevačica.

