6 DECENIJA JE NA SCENI, A ZNATE LI KOLIKO IMA GODINA I KAKO SE ZOVE? Ove informacije o Lepoj Lukić malo ko zna

Pjevačica Lepa Lukić je aktivna na muzičkoj sceni već šest decenija, a osnovne informacije o njoj bi malo ko pogodio.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pjevačica Lepa Lukić jedno je najpoznatijih imena narodne muzike, a iza sebe ima zavidnu karijeru koju je započela davne 1965. godine. Šest punih decenija je aktivna na muzičkoj sceni, a privatan, naročito ljubavni život kraljice narodne muzike oduvijek je intrigirao sve.

Nedavno je za medije govorila o prvom braku u kojem je trpila zlostavljanje i prošla pravu torturu, a nakon razvoda se udala još dva puta. Ipak, pored brojnih hitova i uspješne karijere, malo ko bi pogodio neke osnovne podatke o njoj. Lepa važi za najstariju aktivnu pjevačicu na sceni. Rođena je 1940. godine i sada ima 83.

Njeno pravo ime je Leposava Mušović. Nadimak Lepa izvela je od svog imena, dok je prezime Lukić zadržala nakon razvoda od prvog supruga.

Ovako je govorila o njemu:

"Udala sam se veoma mlada za njega. Bila je to mladost ludost. Sve vrijeme našeg braka bio je mnogo ljubomoran. Tu posesivnost nikako nije mogao da obuzda, a ja nipošto nisam htjela da zbog njega ostavim ono što sam najviše voljela, pjevanje", rekla je nedavno Lepa.

"Počeo je da me vuče za rukav. Rekla sam mu da prestane ili ću pozvati policiju. U tom trenutku je pukao i rekao: 'Noćas ćemo da završimo oboje'. Rekla sam mu da završi, jer nisam mogla da podnesem da me sedam godina prati. Uvukao me je u kola. U toku vožnje sam pokušala da otvorim vrata i iskočim, ali je on jednom rukom držao volan, a drugom ručicu od mojih vrata da ne bih izašla. Rekao mi je da idemo u šumu na Košutnjak da završimo oboje! Htio je da ubije i mene i sebe."