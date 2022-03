Instagram radi na novoj funkciji: Glasovne poruke kao reakcije na Stories

Ostaje da se vidi hoće li to biti korisno, ili će pak zatrpati inbox, jer ono što se dijeli na Stories mogu da vide i korisnici koji se ne prate, naravno ako se u podešavanjima ne namjesti drugačije.

Valjda zbog toga Instagram ovu mogućnost uvodi kao opciju za komentarisanje na Stories, a nakon što je nedavno lansirao takozvane "privatne lajkove" za ovu sekciju.

Prema podacima koji su nedavno procureli, Instagram radi na tome da korisnicima omogući da šalju glasovne poruke kao odgovore na Stories sadržaje.

Ostaje da se vidi hoće li to biti korisno, ili će pak zatrpati inbox, jer ono što se deli na Stories mogu da vide i korisnici koji se ne prate, naravno ako se u podešavanjima ne namjesti drugačije.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages pic.twitter.com/6fQNSxB04e