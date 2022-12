15 dana besplatnih igara (5/15): Danas je na meniju Them's Fightin' Herds

Stigao nam je i peti naslov u okviru prazničnog darovanja - borilačka igra, Them's Fightin' Herds.

Novi dan, nova besplatna igra. Nakon Sable, Epic Games Store nam je u okviru svog 15-dnevnog darivanja igara spremio naslov Them's Fightin Herds, koji će korisnici imati priliku da preuzmu u naredna 24 sata.

Za razliku od nekih prethodnih naslova, poput Horizon Chase Turbo i Costume Quest 2, Epic ne samo da nije ranije poklanjao ovu igru iz 2020. godine, već ona do danas nije postojala na njihovoj platformi.

Them's Fightin' Herds je indie 2D borilačka igra u kojoj su glavni likovi preslatke životinje ispod čije površine se kriju ozbiljni borci. Igra je napravljena u stilu crtanog filma, a ukoliko vas neodoljivo podsjeća na My Little Pony, to nije slučajno. Svi likovi koji se pojavljuju u igri su dizajnirani od strane poznate producentkinje Lauren Faust, koja je radila kao izvršni producent, pisac, dizajner likova, kreativni direktor i supervizor priče na My Little Pony: Friendship is Magic crtanoj seriji.

Ukoliko imate slabiji računar, ne biste trebali da imate problema sa pokretanjem Them's Fightin' Herds igre, jer vam je od minimalnih sistemskih zahtjeva potrebno da imate dvojezgarni procesor (2Ghz ili veće brzine takta), integrisanu grafiku poput one na Intel Core i3 550 procesoru, 4 GB RAM i 6 GB slobodnog prostora.

Them's Fightin' Herds je 93% Steam korisnika ocijenilo pozitivno, dok je po Metacritic sajtu zaradila ocenu 82/100 od strane kritičara, odnosno 8,5/10 od strane publike.

Iako je Epic Games Store do sada poklonio neke veoma zabavne igre u koje možete uložiti sate i sate svog slobodnog vremena, mnogi igrači nisu zadovoljni dosadašnjim naslovima i očekuju nešto mnogo bolje i veće. Ne sumnjamo da će AAA igre stići, a prema ranijim spekulacijama, takvi naslovi nas očekuju 25. decembra i posljednjeg dana darovanja.

