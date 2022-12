Poklonu se u zube ne gleda - Epic Games Store nam ponovo poklanja Wolfenstein: The New Order

Izvor: Epic

U zavisnosti od vaših očekivanja, nova besplatna Epic Games Store igra vas može oduševiti ili razočarati. U pitanju je Wolfenstein: The New Order, prva AAA igra koju Epic poklanja tokom ovogodišnjeg prazničnog darivanja. Ukoliko ste prespavali početak juna i ne smeta vam što je igra izašla prije osam godina, onda je ovo idealna prilika da se i sami uvjerite zašto je fanovi smatraju najboljim izdanjem u franšizi. Ipak, ukoliko je situacija obrnuta, onda već znate da je Epic Games Store poklanjao ovu igru, što je već treći naslov u posljednjih 6 dana koji je nekada bio besplatan.

Wolfensten: The New Order je pucačina iz prvog lica, mlađi brat Wolfenstein 3D naslova iz 1992. godine. Igra je smještena u svet u kojem su nacisti odnijeli pobedu u Drugom svjetskom ratu, a naš junak Vilijam Džozef Blaskovic je riješen da i posljednjem vojniku ove zle sile stane na put.

Intenzivna akcija će vas voditi širom Evrope u misiji da srušite nacističku ratnu mašinu. Uz pomoć male grupe boraca, infiltrirajte se u najstrože čuvane objekte neprijatelja, borite se sa visokotehnološkim nacističkim legijama i preuzmite kontrolu nad super-oružjem koje je osvojilo planetu.

Potpuno drugačiji od jučerašnje borilačke igre u stilu My Little Pony crtaća, Them's Fightin' Herds, Wolfenstein: The New Order je odlično prihvaćen od strane Steam korisnika, na čijoj platformi je pozitivno ocijenjen čak 90% puta. Sa druge strane, igra je na Metacritic sajtu zaradila ocenu od 81/100 od strane kritičara, odnosno 8,2/10 od strane publike.

Vidi opis 15 dana besplatnih igara (6/15): Epic poklanja Wolfenstein: The New Order Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Steam / Epic Games Store / Wolfenstein: The New Order Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Steam / Epic Games Store / Wolfenstein: The New Order Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Steam / Epic Games Store / Wolfenstein: The New Order Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Steam / Epic Games Store / Wolfenstein: The New Order Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Steam / Epic Games Store / Wolfenstein: The New Order Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Steam / Epic Games Store / Wolfenstein: The New Order Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Steam / Epic Games Store / Wolfenstein: The New Order Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Steam / Epic Games Store / Wolfenstein: The New Order Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Steam / Epic Games Store / Wolfenstein: The New Order Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Steam / Epic Games Store / Wolfenstein: The New Order Br. slika: 10 10 / 10

Ukoliko ste je propustili prošli put kada je bila besplatna, nemojte sada. Imate priliku da je dodate u svoju kolekciju u naredna 24 sata na Epic Games Store platformi.

(MONDO)