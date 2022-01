Microsoft lansira svoju šminku: Xbox lak za nokte – da se boja slaže s video igrama

Nijanse „Racing for Pinks“ i „Trading Paint“ su s druge strane inspirisane igrom Forza Horizon 5, a u pitanju su ružičaste varijante.

Izvor: Smart Life/ Xbox

Microsoftje nedavno iznenadio korisnike, budući da je najavio proizvod koji se razlikuje od dosadašnjih – Halo lak za nokte.

Radi se o različitim nijansama laka „za Xbox korisnike“, koje se slažu s bojama iz Halo Infinite i Forza Horizon 5 video igara.

Ponuda je došla kao rezultat saradnje s kompanijom OPI, a nazivi su inspirisani junacima iz popularnih video igara, a boje mogu da se slažu i s personalizovanim džojsticima.

U kolekciji je 12 nijansi, a svaka ima ime koje asocira na popularne video igre – „You Had Me At Halo“ je očigledno u vezi s Halo Infinite a u pitanju je nijansa „galaktičko“ plave.

Nijanse „Racing for Pinks“ i „Trading Paint“ su s druge strane inspirisane igrom Forza Horizon 5, a u pitanju su ružičaste varijante. Tu su i „Quest for Quartz“, „Suzi is My Avatar“, „Pixel Dust“, „Can’t CTRL Me“, Achievement Unlocked“, te druge koje na dovitljiv način lak za nokte povezuju s video igrama.

Jasno je da u današnje vrijeme ne bi trebalo da nas iznenadi nijedan novi proizvod, budući da su ideje tu da uvećavaju prihode. Lak za nokte koji se slaže s nekom video igrom? Zašto da ne - imali smo i Xbox-Gucci kofere. Ipak, pojedini stručnjaci ističu da se Microsoft nije dovoljno potrudio, budući da je lak u običnim bočicama, a jedino što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda su duhovita imena.

Xbox lak za nokte Izvor: Smart Life/ @Janixa

Ostaje da se vidi koliko je važno da se boja noktiju slaže s džojstikom ili nekim junakom iz omiljene video igre.