Antička Olimpija oživljava digitalizacijom: Grčka i Microsoft koristiće vještačku inteligenciju na poseban način

Hologrami, dronovi, AI i kamere oživljavaju antičke građevine ispred samih posmatrača…

Izvor: SmartLife / Microsoft

Novi dogovor između grčke vlade i američke kompanije Microsoft predviđa digitalizaciju Olimpije, pri čemu će biti korišćena vještačka inteligencija za mapiranje lokacije i proširenu stvarnost kako bi se obnovio prvobitni dom Olimpijskih igara.

Digitalizacija će omogućiti gledaocima da istraže područje kakvo je bilo prije više od 2.000 godina, a biće moguće pristupiti digitalnoj verziji u Olimpijskom muzeju u Atini.

Kompanija Microsoft ima ambicije da se takmiči sa Facebook kompanijom sopstvenim planovima za takozvani metaverzum, koje su nedavno i najavili za usluge Microsoft Teams, HoloLens i druge.

Za virtuelni obilazak bi se koristile tzv. pametne naočare sa više senzora i naprednom optikom i hologramima za prikaz informacija, spajanje sa stvarnim svijetom ili simulaciju virtuelnog svijeta.

Ova mješavina digitalne projekcije i stvarnog svijeta koji okružuje posmatrača predstavlja potpuno nov način korišćenja vještačke inteligencije i miješanje svijetova na do sada nekorišćen način.

Među 27 spomenika koje treba sačuvati su originalni Olimpijski stadion, hramovi Zevsa i Here i radionica poznatog vajara Fidije. Microsoft će za ovaj poduhvat koristiti AI for Cultural Heritage inicijativu zajedno sa ćerkom kompanijom Iconem i novim sistemom 3D prikaza u realnom svijetu. Uz to koristiće se kamere postavljene svuda na kompleksu, ali i dronovi za projekciju iz vazduha tj. iznad kompleksa Olimpije, a više hiljada autentičnih slika i pronađenih zapisa oživjeće pomoću naprednih algoritama vještačke inteligencije.

Antičke građevine biće što je više moguće vijerne svojim originalnim oblicima, uključujući istorijske vremenske linije promjena lokacije tokom perioda, kao i prikaze artefakata iz svakog doba.

Pogledajte prve obrise nove tehnologije koja će oživjeti drevne lokacije uskoro: