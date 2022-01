HERE WeGo je opet onaj stari: Besplatna GPS navigacija opet ima srpski jezik, mape rade bez neta i opcija je još više

Vjerovatno omiljena GPS navigacija, pored Google Maps, konačno ima sve opcije na koje smo navikli.

Kompanija HERE izdala je najnoviju verziju svoje popularne aplikacije HERE WeGo, koja konačno donosi sve ono što su njeni korisnici iz Srbije dugo čekali.

Rekli bismo i korisnici iz regiona, ali će oni morati da sačekaju još koji update, jer je za sada samo srpski jezik dostupan za glasovnu navigaciju.

Dakle, krenimo od toga - HERE WeGo navigacija na srpskom jeziku je dostupna i to u ženskom izdanju, a glas je ponovo snimljen i zvuči dovoljno prirodno.

Navigacija sadrži nove fraze i izgovor, pa verujemo da su problemi sa akcentovanjem i izgovaranjem pojedinih riječi koje su ranije bile primjetne sad promijenjene.

Osim srpskog glasa za navigaciju HERE WeGo je omogućio korišćenje saobraćaja uživo, ali trenutno samo za zastoje i probleme na putu, koji uključuju izmijenjene režime saobraćaja na autoputevima i putevima višeg prioriteta. I dalje nedostaje saobraćaj uživo u gradovima, kada je moguće napraviti rutu do cilja tako da se izbegnu žute i crvene zone koje u kojima se kretanje odvija sporo.

Da li točite ili punite - svejedno!

Tokom navigacije moguće je pronaći benzinske stanice za tip goriva koje automobil koristi, a iznenađenje je i mogućnost pronalaska električnih punjača za električne i hibridne automobile. Omogućen je i izvještaj uživo koji pokazuje koliko je stanica za punjenje dostupno od raspoloživih na datom mjestu, a slobodne su označene zelenom bojom i ucrtane na mapi duž puta. Takođe, na svakoj stanici je označeno koji tip punjača je dostupan na tom mjestu, kao i za koje automobile tj. marku vozila, jačina punjača, proizvođača punjača tj. ime i druge informacije.

Mape van mreže - može, ali...

Što se rada mape van mreže tj. bez interneta tiče - postoji začkoljica! HERE kompanija je iz nekog razloga odlučila da ukine mogućnost rada mape van mreže za pješake. Dakle, ako koristite HERE WeGo za obilazak grada potrebno je da imate internet vezu, ali za navigaciju iz automobila ona vam nije potrebna. Nažalost, ovo važi i za prevoz gradom - bus, metro i ostale mogućnosti - pa ovo ostaje svakako veliki minu HERE WeGo aplikacija za sada.

Verzija aplikacije koja je instalirana na našem test uređaju, Nokia T20 tabletu, bila je 4.3.200 (build 448100) i korišćena je na Android 11 verziji operativnog sistema. Mape su prilagođene za Android 12, a moguće ih je preuzeti sa APK Pure ili Aptoide prodavnica za Huawei HMS telefone (na Huawei nova 9 telefonu mape rade uobičajeno, ali iz nekog razloga HERE WeGo više nije dostupan kroz AppGallery prodavnicu, što je ranije bio slučaj).

Pogledajte kako sve izgleda u našoj velikoj galeriji slika i ažurirajte ili ponovo preuzmite HERE WeGo i uživajte u besplatnoj GPS navigaciji na srpskom.

Javite nam utiske o novoj aplikaciji u komentarima!