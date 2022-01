Nova kontroverzna odluka? Google mijenja internet - FloC je ugašen, prelaze na Topics umjesto kolačića

Zamena kolačića je bila velika stvar o kojoj se istovremeno puno pričalo i znalo malo toga - sad sve što smo znali još jednom "mačku o rep"…

Izvor: SmartLife / Google

Kompanija Google prvo je odlučila da napusti koncept kolačića tj. web cookies koji prikupljaju podatke o korisnicima prateći ih internetom.

Mozilla Firefox, DuckDuckGo, Vivaldi, Brave, Opera, ali i mnogi drugi web pregledači i pretraživači odavno nude napredne alatke kojima se cookies mogu značajno zauzdati, a podaci korisnika bolje sačuvati netaknutim.

Prelazak sa kolačića ne neki manje agresivan metod praćenja korisnika već neko vrijeme razrađuje i sama kompanija Google, koja je prvo najavila FloC tokom marta prethodne (2021) godine, da bi nakon manje od godinu dana nakon toga objavila da - odustaje od FloC-a.

Nekako poslovično FloC su pratile mnoge kontroverze, jer je Google putem Chrome pregledača u test mašinu ubacio čak pet posto aktivnih korisnika, a da oni to nisu ni znali, a sama FloC tehnologija do danas nije objašnjena u potpunost.

S obzirom na to da je Google već odustao od nje i ne treba mnogo da vas intrigira, ali za one koji to žele da znaju, FloC je zamišljen da zamijeni kolačiće (Cookies), koji će biti uklonjeni i neće se bazirati na jednom korisniku, nego na grupi, što u teoriji povećava privatnost svih koji ga koriste, jer se ne posmatra individualni korisnik, nego grupni entitet u kojem ti korisnici bez ličnih oznaka figurišu.

Ali, dosta o FloC-u, koji očigledno neće ni stići, makar ne skoro…

Predstavljen Topics API

Google je i zvanično najavio da će preći na Topics i predstavio Topics API, novi sistem reklamiranja zasnovanog na interesovanjima korisnika. Topics radi tako što svake nedjelje svakom korisniku interneta dodjeljuje pet interesovanja pomoću kojih se korisniku plasiraju reklame. Pet interesovanja, na primjer Fitness ili Travel & Transportation zasnivaju se na internet posjetama korisnika i interesima koje oni pokažu na sajtovima koji učestvuju u Topics sistemu.

Internet pregledači, Chrome i svi koji budu deo Topics sistema, čuvaće po pet nedjeljnih interesovanja tri nedjelje, a onda će ih brisati, a Google tvrdi da će se interesovanja prikupljati isključivo sa ličnih uređaja i da će biti isključeni serveri trećih strana, eksterni i Google serveri.

Google Topics Cookies zamena VIDEO Izvor: Google Chrome

Kad korisnik poseti sajt Topics sistem će prikazati tri interesovanja korisnika samom sajtu i partnerima oglašivačima, zasnovana na po jednom najjačem interesu u posljednje tri nedjelje.

Trenutno Topics ima preko 350 interesovanja u sistemu, ali Google kaže da će ih vrlo brzo biti preko nekoliko hiljada, kako bi se interesovanja svakog korisnika što približnije profilisala. Ipak, Google tvrdi da Topics neće prikupljati podatke osjetljive za korisnika, kakve su pol ili rasa, recimo, a ako koristite Chrome, za razliku od ostalih pregledača imaćete alatke, koje još uvijek nisu spremne, ali se razvijaju, kojima ćete biti u prilici da izmenite interesovanja ili da ih obrišete.

Kompanija Google će morati da bude vrlo brza, jer 2023. godina kad je planirana zamjena kolačića prvo FloC, a sad Topics-ima, samo što nije.

Izvor: SmartLife/EFF

Bezbedniji nego FloC, ali…

FloC nikad nije bio dobro primljen od strane stručnjaka za privatnost i sajber bezbjednost, jer je prema njihovim nalazima FloC omogućavao partnerima Google kompanije da vrlo precizno identifikuju korisnika. Topics je korak ka boljem internetu, ali ne nužno poboljšanje.

"Topics API definitivno poboljšava FLoC na neke vrlo važne načine", rekao je Benet Sajfers, EFF tehnolog za The Verge. "To što je manje zastrašujući od FLoC-a ne znači i da je dobar. Topics API će trekerima trećih strana reći o tome koje sajtove pregledate, a moglo bi da pomogne veb lokacijama i oglašivačima da vas identifikuju na različitim uređajima", objasnio je Sajfers.

EFF je internet portal koji se više od 30 godina bavi internet sigurnošću i obezbjeđenjem, kao i razumijevanjem internet privatnosti. Google do sada nije komentarisao ove teme, ali očekujemo nove blog zapise upravo u vezi s njima vrlo brzo.

