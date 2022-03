Vraćaju se uređaji sa izmjenjivim baterijama: Lakša popravka, duže trajanje i manje problema

Ne samo da bi baterije trebalo da budu bezbjedne, nego očekujemo i da one budu izdržljivije, zamjenjive, višekratne i da se mogu lakše i više reciklirati.

Evropski parlament je početkom marta usvojio izvještaj o tome da bi baterije na uređajima u budućnosti trebalo da budu održivije, da mogu da se popravljaju i mijenjaju, ali i da informacije o njihovom trajanju budu dostupnije kupcima.

Sada se očekuju reakcije država članica kojima je već ranije poručeno kako bi trebalo da se prilagode novim pravilima i kako bi održive baterije u budućnosti trebalo da postanu standard.

Kako je objasnila Monik Gojan, generalna direktorka Evropskog udruženja potrošača, s obzirom na to da baterije napajaju mnoge uređaje, od računara i pametnih telefona do bicikala i električnih automobila, promena propisa je bila očekivana.

"Ne samo da bi baterije trebalo da budu bezbjedne, nego očekujemo i da one budu izdržljivije, zamjenjive, višekratne i da se mogu lakše i više reciklirati. Potrošači se stalno žale da se, posebno na pametnim telefonima, baterije kvare, tako da bi njihov dizajn u budućnosti trebalo da im obijezbedi sve uslove da ne troše novac nepotrebno", objasnila je Monik Gojan.

Baterije koje nisu integrisane u uređaje, nego mogu da se popravljaju i mijenjaju su ključne za produženje životnog vijeka potrošačke elektronike, kao i električnih vozila.

S druge strane, baterije koje se teško mijenjaju potrošače lako dovode u poziciju da bacaju uređaj i kupuju nov, a to nanosi veliku štetu samom budžetu korisnika, ali i štetu po životnu sredinu zbog sve veće količine elektronskog otpada i njegovog neodgovornog odlaganja ili nemogućnosti da se elektronski otpad reguliše na odgovarajući način.

Praktično govoreći, a posmatrajući stara pravila od prije nekoliko godina i nova, koja je Evropski parlament usvojio pomenutim izveštajem, vraćamo se nekoliko godina u prošlost kad su mobilni uređaji imali lako zamenjive baterije i kada su uređaji duže trajali, jer su kupci mogli da ih poprave.

Neki proizvođači su već počeli da se vraćaju na izmjenjive baterije, pa Nokia C2 Second Edition i Nokia C21 Plus imaju izmjenjive baterije. Takođe, Nokia C21 Plus omogućiće čak i izbor kapaciteta baterije, 4.000 ili 5.000 mAh, koja će moći da se ubaci u kućište telefona. Kupci će tako direktno moći ne samo da zamene bateriju, nego da utiču i na njenu autonomiju tj. trajanje. Pogledajte kako izgedaju ovi Nokia telefoni:

Dio ovog izvještaja je i nedavno donijeta odluka po kojoj se u EU regionu zahtjeva isti punjač za sve uređaje, uključujući mobilne telefone, slušalice, tablete, mobilne konzole, kamera i prenosivih zvučnika. To bi trebalo da bude USB Type-C punjač, koji Apple odbija da prihvati, jer bi to, kako kaže američka kompanija "ubilo inovacije".

Ova odluka predviđa da se ubuduće uređaji ne prodaju nužno sa punjačem i da će ih potrošači kupovati odvojeno, ako im budu potrebni, ali će zato jedan punjač odgovarati svim uređajima.

