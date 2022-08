Greške prilikom punjenja koje ubijaju bateriju mobilnog telefona

Primijenite ova pravila punjenja i baterija telefona, laptopa ili tableta trajaće vam duže i raditi pouzdano.

Jedno je sigurno sa mobilnim telefonom - punićemo bateriju bezmalo svakog dana!

Kapacitet niti tip baterije neće se značajno mijenjati u narednom periodu, što znači da su jedini saveznici koje imamo uza sebe brzo punjenje i pravilno punjenje baterije mobilnog telefona.

O tome kako se baterija puni raspredaju se priče, a neke su i urbane legende.

Činjenica da neki ljudi i danas formiraju bateriju i još činjenica koja nas još više šokira - da to preporučuju neki prodavci telefona! - govori u prilog tome da ljudi zapravo nisu načisto s tim kako bi trebalo da pune bateriju svog telefona, iako to zvuči suludo.

Danas su baterije telefona najčešće litijum-jonske ili od litijum-polimera i shodno tome ih treba puniti. One nemaju efekat pamćenja, kao baterije pre 20 godina zbog čega ih nema potrebe formirati, ali pravila za punjenje postoje i na njih su početkom avgusta upozorili i stručnjaci Wisetek kompanije, koja se širom Evrope bavi održavanjem i prodajom upotrebljavanih uređaja, koji prolaze reparaciju, podešavaju se iznova, mijenjaju im se dotrajali dijelovi i prodaju se dalje.

Zaposleni u Wisetek-u podsjećaju da su novi tipovi baterija bolji, ali da se prema njima mora postupati na određeni način, bez obzira da li se radi o mobilnom telefonu, tabletu ili laptop računaru. Danas, kad se telefoni sve češće mijenjaju na dvije, tri, pa i više godina jasno je da bateriju moramo održavati u sjajnom stanju i da je potrebno maksimalno odložiti njeno propadanje, gubitak kapaciteta i samim tim i autonomiju.

Optimalno vrijeme za punjenje

Znatan broj korisnika praktikuje punjenje baterije tek onda kad je u potpunosti istroše ili kad stanje bude kritično. Međutim, u praksi se pokazalo da se radni vijek i autonomija baterije smanjuju, ako se njen kapacitet često koristi do maksimuma.

Preporučljivo je da ne dolazimo u situaciju da baterija "padne" na ispod 20 odsto, budući da ovo može imati dugoročne posljedice na njen radni vijek. Takođe, treba voditi računa o tome da bateriju ne punimo do maksimalnog kapaciteta, kako bi održavali njenu autonomiju na optimalnom nivou. Ovo važi ne smo za mobilne telefone, nego i za laptop računare i druge slične uređaje. Mnogi proizvođači svjesni su ovoga i u meniju telefona omogućavaju pametno punjenje baterije i punjenje do određenog procenta, kako bi se što više usporilo njeno propadanje.

Preporučuje se da baterija uvek bude na 20 do 80 odsto njenog kapaciteta!

Punjenje baterije tokom noći

Mnogi korisnici navikli su se na praksu punjenja telefona dok spavaju, pa tako uređaji provedu cijelu noć na punjaču. Međutim, ova nosi i rizike, o čemu smo svakako već pisali, pa se podsjetite detaljno tehničkog objašnjenja koje uključuje malo hemije, malo fizike i tek malo zdravog razuma da sve to shvatite.

Ali, da skratimo - ako je telefon tokom cijele noći priključen na punjač, baterija će biti pod visokom voltažom duži vremenski period. U ovom konkretnom slučaju znači da će aktivni materijal unutar baterije biti u tzv. metastabilnom stanju, što će u značajnoj meri ubrzati smanjenje radnog veka i autonomije baterije. Preporučuje se pravovremeno skidanje telefona sa punjača, kako bi se baterija održavala u optimalnom stanju, a to znači ili ne puniti bateriju cijelu noć ili koristiti predviđenu opciju za kontrolu punjenja, ako je vaš telefon podržava tj. opet skoknuti do menija pametnog punjenja.

Pogledajte kako izgleda meni za očuvanje stanja baterije na nekim uređajima i potražite ga i na svom telefonu:

Temperatura utiče na punjenje baterije

Hemijske karakteristike litijumskih baterija određuje i optimalna temperatura okruženja (definisano u korisničkom uputstvu, koje se dobija uz pametni telefon).

U okruženjima sa niskom temperaturom, elektrohemijska aktivnost baterije će se smanjiti, što znači da će snaga telefona, koja može biti efektivno iskorišćena biti na nižem nivou u odnosu na rad pri uobičajenim radnim temperaturama. Kad telefon pokreće procese, koji troše veliku količinu energije (kao što je fotografisanje, snimanje videa ili igranje igara), preostali kapacitet telefona koji se može iskoristiti će značajno pasti u odnosu na rad pri uobičajenim temperaturama.

Na primer, korišćenje telefona dok se on nalazi na punjaču će generisati znatno veći stepen toplote, što će za posljedicu imati brže pražnjenje baterije. Zbog toga se praksa korišćenja telefona na punjaču ne preporučuje. Takođe, punjenje telefona na ekstremno visokim temperaturama se, takođe ne preporučuje, jer se tokom punjenja, što je sasvim logično i očekivano, griju i punjač i telefon i kabl za punjenje i to može da dovede do dodatnih komplikacija.

Greške prilikom punjenja koje ubijaju bateriju mobilnog telefona

Punjenje punjačem drugog telefona

Svaki proizvođač telefona pravi punjač prema unaprijed utvrđenim specifikacijama i principima za brzo punjenje. Ako za punjenje vašeg pametnog telefona koristite punjač koji nije predviđen za taj brend, brzo punjenje možda neće funkcionisati i postoji čak i opasnost da oštetite vaš telefon tj. bateriju.

Kako bi baterija bila u optimalnom stanju, preporučuje se korišćenje punjača predviđenih za taj model telefona, jer nemaju svi proizvođači baterija i punjača kompatibilne uređaje i dodatnu opremu za baterije i punjenje onog drugom proizvođača. Pogledajte jačinu punjača, koju jačinu podržava uređaj i koristite samo kompatibilne punjače.

