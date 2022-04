I oni izbacuju punjač iz kutije: Prvo iPhone, Galaxy i Nokia, sad i Realme

Prvi telefon bez punjača u kutiji biće Narzo 50A Prime.

Izvor: SmartLife / Realme

Kompanija Apple je prvo izbacila ulaz za 3,5 mm slušalice, same slušalice sa žicom, pa skener otiska prsta sa većine telefona, a onda je na red došao i punjač.

Kalifornijski proizvođač IT elektronike pravda to smanjenjem negativnog uticaja na životnu sredinu, ali je usput kompanija zaradila preko 6,5 milijardi dolara ovim potezom, što je Apple zaboravio da kaže, ali su ljudi upućeni u ovu situaciju to lako izračunali.

Samsung je prvi slijedio izbacivanje punjača iz kutije telefona, prvo sa Galaxy S linijom, pa sad i sa Galaxy A uređajima, a odmah zatim i Nokia je povukla punjače iz nekih od serija svojih telefona.

Svima im je isti cilj i ista poruka - štitimo životnu sredinu i svi svakako već imamo neki od punjača koji možemo da koristimo uz novi telefon.

Možda je najiskreniji bio Realme, koji je sledeći proizvođač telefona koji izbacuje punjač iz svoje Narzo serije. Prvi model ove popularne i povoljne serije telefona koji će doći bez punjača je Narzo 50A Prime, a objašnjenje koje je Realme dao za to je nešto drugačije od svih.

Realme će izbacivanje punjača opravdati, makar tako oni kažu, poboljšanjem specifikacija i performansi novog Narzo 50A Prime telefona, koji će u klasi ponuditi bolje mogućnosti za nižu cijenu. Ovo je, tvrde, direktan uticaj izbacivanja punjača i Realme će tržištu ponuditi mnogo bolji uređaj po još konkurentnijoj cijeni. Takođe, Realme predstavnici kažu da će Narzo 50A Prime biti snažan skok unaprijed što se opcija tiče i da će to izazvati revoluciju u budžetskoj klasi.

Naravno, drugi razlog Realme kompanije za izbacivanje punjača jeste očuvanje životne sredine, smanjenje elektronskog otpada, ali i plan da Realme bude karbonski neutralan do 2025. godine.

Poslednji Realme telefon predstavili smo pred MWC 2022.

Šta vi mislite o ovome?